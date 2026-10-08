Trump promite că nu mai atacă Iranul până după alegerile din SUA. Războiul intră într-o nouă etapă

Publicat 8 oct. 2026, 20:19 Actualizat 8 oct. 2026, 20:40 Sursă Reuters

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că Statele Unite nu vor lansa noi atacuri asupra Iranului înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.

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