Trump promite că nu mai atacă Iranul până după alegerile din SUA. Războiul intră într-o nouă etapă
Donald Trump. Foto: Profimedia
Președintele american Donald Trump a anunțat joi că Statele Unite nu vor lansa noi atacuri asupra Iranului înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.
Declarația vine într-un moment tensionat, după ce în aceeași zi apăruseră informații despre posibilitatea unor noi lovituri americane asupra Iranului înainte de scrutin.
Trump susține acum că Washingtonul poartă discuții productive cu Teheranul și că soluția diplomatică rămâne în atenție, chiar dacă blocada americană asupra porturilor iraniene este menținută.
Trump anunță că nu va lovi Iranul înainte de alegeri
Donald Trump a transmis joi, pe Truth Social, că Statele Unite discută cu Republica Islamică Iran și a exclus noi atacuri militare până la alegerile de la începutul lunii noiembrie.
„Avem discuții productive cu Republica Islamică Iran”, a scris președintele american.
Trump a precizat apoi că vrea să transmită foarte clar că armata americană nu va ataca Iranul înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului.
„Vreau să transmis clar către toată lumea (...) că nu vom ataca Iranul în niciun moment înaintea alegerile de la jumătatea mandatului”, care vor avea loc în SUA pe 3 noiembrie, a promis liderul de la Casa Albă.
Reuters relatează că Trump a făcut acest anunț în condițiile în care războiul cu Iranul a devenit un subiect important în campania electorală americană. Conflictul început în februarie costă Statele Unite aproximativ 3 miliarde de dolari pe lună, iar prețurile ridicate la carburanți și războiul pun presiune asupra candidaților republicani înaintea scrutinului.
Blocada porturilor iraniene rămâne în vigoare
Promisiunea lui Trump nu înseamnă însă o retragere americană din presiunea exercitată asupra Iranului.
Președintele SUA a precizat că blocada americană asupra porturilor iraniene continuă. În același timp, el a susținut că petrolierele pot circula prin Strâmtoarea Ormuz, în pofida blocadei separate impuse de Iran asupra acestui coridor strategic.
Strâmtoarea Ormuz a devenit unul dintre principalele puncte de confruntare dintre Washington și Teheran, iar situația traficului maritim s-a deteriorat din nou în ultimele zile.
Reuters relatează că săptămâna trecută a înregistrat cel mai mare număr de atacuri asupra petrolierelor de la începutul războiului, ceea ce a redus numărul navelor care încearcă să traverseze strâmtoarea la cel mai scăzut nivel din ultimele peste două luni. Iranul a avertizat între timp statele din regiune că orice încercare de a deschide noi rute pentru exporturile de petrol va fi considerată ostilă.
Războiul dintre SUA, Israel și Iran a intrat în a opta lună
Conflictul militar lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului a intrat în a opta lună, iar negocierile pentru încheierea războiului au trecut prin mai multe momente de blocaj.
Washingtonul și Teheranul desfășoară de mai multe luni discuții directe și indirecte pentru a ajunge la un acord care să pună capăt conflictului. Printre cele mai dificile probleme se află sancțiunile americane împotriva Iranului și dosarul nuclear iranian, inclusiv neutralizarea stocului de uraniu îmbogățit al Teheranului.
Un acord de pace provizoriu, cuprins într-un memorandum semnat în iunie, a permis pentru scurt timp redeschiderea Strâmtorii Ormuz și relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului. Înțelegerea a eșuat însă ulterior.
Planul prevedea ca perioada de calm să fie urmată de negocieri suplimentare pentru un acord definitiv, însă cele două părți nu au reușit să ajungă la o soluție privind principalele puncte de dispută.
Negocierile au fost blocate, dar acum apar semnale noi
Declarația lui Donald Trump privind atacurile vine după o perioadă în care negocierile dintre Washington și Teheran păreau să fi ajuns din nou într-un punct mort.
Trump a respins la sfârșitul lunii septembrie o propunere iraniană privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz în termen de șapte zile, în schimbul îndeplinirii unor condiții de către Statele Unite.
Potrivit Associated Press, Iranul a transmis însă săptămâna trecută că a primit o contraofertă din partea administrației americane. Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat joi că Teheranul se așteaptă să formuleze un răspuns oficial în următoarele zile.
Astfel, afirmația lui Trump că discuțiile sunt „productive” apare într-un moment în care cele două administrații par să fi reluat schimbul de propuneri, după respingerea publică a planului iranian.
Trump pune presiunea economică înaintea atacurilor
Președintele american, confruntat cu un război care a devenit tot mai important în campania electorală și cu apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului, pune în prezent accentul pe presiunea economică exercitată asupra Teheranului.
După ce a reimpus blocada asupra porturilor iraniene, Trump a anunțat la sfârșitul lunii august „cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei țări”. Operațiunea, denumită „Paria Economică”, constă în noi sancțiuni și urmărește să forțeze Iranul să nu mai împiedice traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz și să accepte un acord de pace în termenii solicitați de Statele Unite.
Reuters notează că Trump a spus în repetate rânduri că se așteaptă ca prețurile petrolului să scadă puternic după alegeri. În același timp, războiul și prețurile ridicate la benzină și motorină au devenit o problemă electorală pentru republicani.
SUA își întăresc în continuare forțele din regiune
Deși Trump promite că nu va relua atacurile înainte de 3 noiembrie, Statele Unite continuă să își consolideze prezența militară în regiune.
Associated Press relatează că armata americană a trimis noi resurse în Orientul Mijlociu, iar portavionul USS Theodore Roosevelt și mii de militari aflați la bordul acestuia, împreună cu navele care îl însoțesc, ar putea ajunge în regiune până la sfârșitul lunii octombrie.
În aceeași zi în care Trump a făcut anunțul privind suspendarea atacurilor până la alegeri, portavionul USS Abraham Lincoln, care a avut o desfășurare record în sprijinul războiului cu Iranul, urma să revină la baza sa din San Diego. USS George Washington a preluat rolul acestuia în august, în timp ce USS George H.W. Bush se află de aproximativ șase luni în regiune.
Presiunea asupra petrolului și a traficului maritim continuă
În ciuda anunțului lui Trump, situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne tensionată. Reuters relatează că un petrolier chimic sub pavilion Antigua și Barbuda a fost lovit de mai multe proiectile în apropierea coastelor Qatarului, incident în care membri ai echipajului au suferit răni ușoare.
Atacurile asupra navelor au determinat armatorii să fie tot mai reticenți în a traversa strâmtoarea, iar amenințările Iranului sporesc riscurile pentru transportul petrolului și pentru economia globală.
În acest context, promisiunea lui Donald Trump fixează 3 noiembrie drept un reper major pentru evoluția războiului. Până atunci, Washingtonul spune că mizează pe negocieri și presiune economică, în timp ce Iranul trebuie să răspundă contraofertei americane, iar tensiunile din Strâmtoarea Ormuz continuă.
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