Iranul a ordonat înăsprirea progresivă a restricțiilor de navigație în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport petrolier din lume. Teheranul avertizează că va menține și va intensifica măsurile până când Statele Unite vor accepta cele șapte condiții formulate de autoritățile iraniene. În același timp, conducerea militară de la Teheran amenință cu atacuri mult mai puternice în cazul unei noi intervenții americane, în timp ce Qatarul încearcă să evite o nouă escaladare a conflictului, relatează EuroNews.
Generalul Amir Hatami, comandantul-șef al armatei iraniene, a transmis, pe 23 noiembrie, ordinul de consolidare a controlului asupra Strâmtorii Ormuz. Potrivit informațiilor publicate de Euronews, măsurile vor fi înăsprite progresiv până când Washingtonul va accepta cele șapte condiții impuse de Teheran.
Generalul a invocat ordinele liderului suprem Mojtaba Khamenei și a transmis un avertisment direct Statelor Unite, susținând că o nouă confruntare militară ar avea consecințe mult mai grave decât precedentele.
Strâmtoarea Ormuz reprezintă un punct strategic pentru comerțul energetic mondial, prin această rută tranzitând o parte importantă din transporturile internaționale de petrol și gaze naturale lichefiate. Orice restricționare a navigației poate avea efecte asupra aprovizionării cu energie și asupra piețelor internaționale.
Iranul susține că trei petroliere escortate de SUA au lovit mine navale
Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz au crescut după ce Gardienii Revoluției au anunțat că trei petroliere ar fi fost cuprinse de incendii puternice în urma unor explozii provocate de mine navale.
Potrivit versiunii prezentate de autoritățile iraniene, una dintre nave ar fi fost afectată în partea sudică a strâmtorii, iar celelalte două în sectorul estic. Teheranul susține că toate cele trei petroliere se aflau sub escorta aeriană a armatei americane.
Gardienii Revoluției au anunțat că vor publica imagini ale exploziilor și au avertizat companiile de transport maritim că escorta militară americană nu le exonerează de respectarea regulilor impuse de Iran în zonă.
Până la ora transmiterii acestei știri, informațiile privind cele trei petroliere nu au fost însă confirmate independent.
Centrul Comun de Informații Maritime (JMIC), care monitorizează securitatea navigației, a raportat 114 traversări ale Strâmtorii Ormuz cu asistență americană în perioada 19-21 noiembrie, fără să confirme incidentele anunțate de Teheran.
Avertismentul Teheranului: "Suntem pregătiți să schimbăm geografia câmpului de luptă"
Pe fondul tensiunilor cu Washingtonul, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a acuzat administrația americană că încearcă să mențină Iranul într-o situație incertă, între război și pace.
Oficialul iranian a susținut că Teheranul dispune de mijloace militare pentru a sparge blocada și a precizat că Iranul nu va relua negocierile înainte ca Statele Unite să accepte condițiile formulate de autoritățile iraniene.
La rândul său, Ministerul iranian de Externe a calificat blocada navală americană drept un act de agresiune militară și a susținut că Iranul are dreptul să utilizeze toate mijloacele disponibile pentru a răspunde.
Ce încearcă să facă Qatarul
În paralel cu amenințările venite de la Teheran, Qatarul intensifică demersurile diplomatice pentru prevenirea unei noi confruntări militare în Orientul Mijlociu.
Premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, s-a deplasat luni la Washington, unde a avut discuții cu secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance. Oficialul qatarez a avertizat că regiunea nu își poate permite o nouă escaladare a conflictului dintre Statele Unite și Iran. Doha încearcă să convingă cele două părți să revină la masa negocierilor și să evite reluarea operațiunilor militare. Vizita diplomatică are loc după ce președintele american Donald Trump a declarat duminică faptul că atacurile Statelor Unite asupra Iranului ar putea fi reluate după Anul Nou.
Qatarul are o poziție strategică în regiune, găzduind cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu, precum și comandamentul regional al CENTCOM. De-a lungul timpului, Doha a jucat în repetate rânduri rolul de mediator în relațiile dintre Washington și Teheran.