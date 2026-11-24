Publicat 24 nov. 2026, 14:18 Actualizat 24 nov. 2026, 14:19

Iranul a ordonat înăsprirea progresivă a restricțiilor de navigație în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport petrolier din lume. Teheranul avertizează că va menține și va intensifica măsurile până când Statele Unite vor accepta cele șapte condiții formulate de autoritățile iraniene. În același timp, conducerea militară de la Teheran amenință cu atacuri mult mai puternice în cazul unei noi intervenții americane, în timp ce Qatarul încearcă să evite o nouă escaladare a conflictului, relatează EuroNews.

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