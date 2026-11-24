Scris de Iulian Budusan Publicat: 24 nov. 2026, 14:13

Constructorul auto german Volkswagen a început negocierile cu reprezentanții sindicatelor, pe fondul tensiunilor provocate de planurile de reducere a cheltuielilor și a locurilor de muncă. Sindicatul IG Metall avertizează că angajații ar putea declanșa greve începând cu 1 ianuarie, dacă nu se ajunge la un acord.

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