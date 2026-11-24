Publicat 24 nov. 2026, 12:51 Actualizat 24 nov. 2026, 13:00

Momente de panică marți dimineață la un colegiu tehnic din Serbia. Un elev în vârstă de 17 ani a intrat în clădire înarmat cu o pușcă de calibru mic și a deschis focul către o încăpere în care se aflau angajate ale unității de învățământ. Din fericire, o tragedie de proporții a fost evitată după ce arma s-ar fi blocat.

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