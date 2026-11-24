Momente de panică marți dimineață la un colegiu tehnic din Serbia. Un elev în vârstă de 17 ani a intrat în clădire înarmat cu o pușcă de calibru mic și a deschis focul către o încăpere în care se aflau angajate ale unității de învățământ. Din fericire, o tragedie de proporții a fost evitată după ce arma s-ar fi blocat.
Atacul a avut loc la un colegiu tehnic din Kragujevaț, oraș situat la aproximativ 140 de kilometri sud de Belgrad. Potrivit publicației sârbe Blic - Bliț, adolescentul a tras asupra unei încăperi în care se aflau femeile de serviciu ale școlii. Una dintre acestea a fost rănită de un glonț, în timp ce o altă femeie a suferit leziuni provocate de cioburile geamurilor sparte.
Pușca s-ar fi blocat după primul foc
Surse citate de publicația sârbă susțin că arma folosită de elev s-ar fi blocat după primul foc. Speriat, adolescentul s-ar fi ascuns în spatele unui panou despărțitor din clădire. Ulterior, a ieșit din școală, fiind imobilizat de polițiști.
Anchetatorii verifică acum circumstanțele incidentului și modul în care tânărul a ajuns în posesia armei. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, pușca i-ar fi aparținut tatălui său.
Toți elevii au fost evacuați în siguranță
Directorul școlii a declarat că toți elevii au părăsit clădirea în condiții de siguranță după incident. Acesta a confirmat că autorul este elev în ultimul an de liceu și că femeia împușcată nu se află în pericol de moarte.
La fața locului au intervenit numeroase echipaje de poliție și de urgență, iar zona din jurul școlii a fost securizată pentru desfășurarea anchetei.
Tragedia readuce în atenție masacrul de la „Vladislav Ribnikar”
Atacul readuce în atenție tragedia de la școala „Vladislav Ribnikar” din Belgrad, produsă la 3 mai 2023. Atunci, un elev de 13 ani a deschis focul în școală și a ucis 10 persoane, dintre care nouă elevi și un agent de pază, într-unul dintre cele mai grave atacuri armate din istoria recentă a Serbiei. Alte șase persoane au fost rănite.