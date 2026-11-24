O explozie puternică provocată de o mașină-capcană a avut loc luni seară, 23 noiembrie, în fața sediului Guvernului departamentului Meta, în orașul Villavicencio, din estul Columbiei. Cel puțin 12 persoane au fost rănite, printre care și doi angajați ai instituției, iar mai multe clădiri din zonă au suferit avarii structurale, potrivit publica'iei internaționale de știri Business Upturn.
Explozie cu mașină-capcană în centrul orașului Villavicencio
Potrivit Business Upturn, atentatul s-a produs în apropierea parcului central și a sediului Guvernului departamentului Meta, în centrul orașului Villavicencio. Explozia a fost semnalată luni seară, 23 noiembrie, iar autoritățile au ajuns la fața locului în jurul orei 21:30.
Președintele Columbiei, Abelardo De La Espriella, a confirmat pe rețelele sociale producerea unui atac cu explozibili care a vizat sediul administrației departamentale din Meta. Acesta a precizat că așteaptă informații oficiale privind consecințele exploziei și și-a exprimat speranța că nu există victime decedate.
Cel puțin 12 persoane rănite, inclusiv doi angajați ai instituției
Potrivit informațiilor preliminare, cel puțin 12 persoane au fost rănite în urma deflagrației și au avut nevoie de evacuare și îngrijiri medicale. Printre victime se numără doi angajați ai Guvernului departamentului Meta.
Primele informații indică faptul că niciuna dintre persoanele rănite nu se afla în stare gravă. Cu toate acestea, bilanțul victimelor nu este definitiv, autoritățile continuând evaluarea situației și verificarea pagubelor produse de explozie.
Publicația columbiană Semana a relatat că deflagrația a afectat mai multe clădiri din apropiere și că informațiile inițiale indicau existența mai multor persoane rănite.
Explozia a provocat pagube structurale sediului Guvernului departamentului Meta, precum și mai multor clădiri aflate în proximitate. De altfel, deflagrația puternică a zguduit centrul orașului Villavicencio, iar în urma incidentului, persoanele rănite au fost transportate către unitățile medicale din zonă.
Atentat Columbia / Profimedia
Echipele de intervenție și autoritățile locale au demarat verificările pentru stabilirea amplorii pagubelor și a circumstanțelor în care a fost comis atacul.
Într-un mesaj ulterior publicat pe rețelele sociale, președintele Columbiei a anunțat că, până la acel moment, nu au fost înregistrate decese în urma atacului terorist din Villavicencio.
Autoritățile continuă să evalueze consecințele exploziei, iar bilanțul oficial al victimelor și al pagubelor materiale urmează să fie actualizat.