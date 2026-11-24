Scris de Dana Bărăgan Publicat: 24 nov. 2026, 07:20

O explozie puternică provocată de o mașină-capcană a avut loc luni seară, 23 noiembrie, în fața sediului Guvernului departamentului Meta, în orașul Villavicencio, din estul Columbiei. Cel puțin 12 persoane au fost rănite, printre care și doi angajați ai instituției, iar mai multe clădiri din zonă au suferit avarii structurale, potrivit publica'iei internaționale de știri Business Upturn.

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