UE pregătește o interdicție care îi va nemulțumi pe șoferi. Mai multe mașini populare ar putea dispărea din Europa
UE pregătește o interdicție care îi va nemulțumi pe șoferi. Foto: magnific.com
Uniunea Europeană pregătește înăsprirea regulilor de omologare individuală a mașinilor importate. Schimbarea ar putea bloca accesul unor pickupuri americane foarte cunoscute, precum Ford F-150, Chevrolet Silverado și RAM 1500, dar nu vizează retragerea vehiculelor deja înmatriculate.
Uniunea Europeană pregătește modificarea regulilor care permit înmatricularea unor mașini fabricate pentru piața americană, iar schimbarea ar putea afecta câteva dintre cele mai cunoscute pickupuri de peste Ocean. Ford F-150, Chevrolet Silverado și RAM 1500 riscă să nu mai poată fi aduse pe piața europeană prin procedura de omologare individuală, folosită în prezent pentru vehicule care nu respectă integral cerințele tehnice europene.
Planurile Comisiei Europene au provocat deja reacții în Statele Unite. Producătorii auto americani susțin că noile condiții ar putea îngreuna accesul acestor vehicule pe piața europeană și ar intra în contradicție cu angajamentele comerciale asumate de Washington și Bruxelles în 2025. De cealaltă parte, organizațiile europene pentru siguranță rutieră și protecția mediului cer eliminarea excepțiilor care permit înmatricularea unor modele construite după standarde diferite.
Informațiile au fost relatate de agenția Reuters și preluate de publicația germană Auto Motor und Sport.
Ce modele americane ar putea fi afectate de noile reguli europene
Printre vehiculele vizate se numără Ford F-150, Chevrolet Silverado și RAM 1500, pickupuri de mari dimensiuni care au ajuns și pe șoselele europene, deși nu au fost proiectate inițial pentru cerințele acestei piețe.
În prezent, importatorii pot recurge la procedura de omologare individuală pentru a obține aprobarea necesară înmatriculării unor vehicule care nu au omologare europeană. Mecanismul permite verificarea și autorizarea unui vehicul individual, în anumite condiții, chiar dacă acesta nu îndeplinește toate cerințele aplicabile modelelor produse în serie pentru piața UE.
Comisia Europeană vrea să revizuiască această procedură și să limiteze posibilitatea folosirii ei pentru vehiculele importate în număr mai mare, dar construite după standarde diferite. Producătorii americani avertizează că modificările ar putea face mult mai dificilă sau chiar imposibilă comercializarea unor pickupuri de mari dimensiuni în Europa.
De ce vrea UE să înăsprească omologarea mașinilor americane
Disputa are în centru procedura de omologare individuală a vehiculelor, reglementată la nivel european prin Regulamentul (UE) 2018/858. Actul normativ stabilește condițiile în care automobilele pot primi aprobarea necesară pentru a fi introduse pe piață, înmatriculate sau puse în circulație.
Articolele 44 și 45 reglementează două forme de omologare individuală: cea la nivelul Uniunii Europene și cea națională. În cazul omologării naționale, statele membre pot permite derogări de la anumite cerințe, dacă sunt impuse condiții alternative relevante. Aprobarea obținută prin această procedură este valabilă, în principiu, pe teritoriul statului care a acordat-o, iar recunoașterea sa în alt stat membru este supusă condițiilor prevăzute la articolul 46.
Tocmai aceste mecanisme au permis înmatricularea unor vehicule americane care nu au fost construite pentru standardele europene. Revizuirea pregătită de Comisia Europeană urmărește modificarea cerințelor tehnice aplicabile omologării individuale la nivelul UE, astfel încât regulile să nu mai permită folosirea procedurii pentru a ocoli cerințele de siguranță și de mediu.
Organizațiile europene pentru siguranță rutieră și protecția mediului susțin înăsprirea normelor. Printre problemele semnalate se află dimensiunile și înălțimea părții frontale a pickupurilor, vizibilitatea redusă din cabina șoferului și riscurile pentru pietoni și bicicliști. De asemenea, sunt invocate cerințele privind protecția pietonilor și emisiile poluante.
Organizația Transport & Environment a criticat posibilitatea ca vehiculele americane să fie introduse pe piața europeană în condiții mai permisive decât cele aplicate automobilelor care respectă procedurile obișnuite de omologare. Potrivit datelor citate de Reuters, pickupurile și SUV-urile americane de mari dimensiuni au reprezentat aproximativ 7.000 de vânzări în Uniunea Europeană în 2024.
Producătorii americani acuză Bruxelles-ul că limitează accesul pe piață
Planurile europene au provocat nemulțumirea industriei auto din Statele Unite. American Automotive Policy Council, organizație care reprezintă General Motors, Ford și Stellantis, a transmis o scrisoare oficialilor europeni în care avertizează că modificările propuse pentru procedura de omologare individuală ar reduce accesul vehiculelor fabricate în SUA pe piața europeană.
Reprezentanții industriei susțin că măsurile ar putea contraveni angajamentelor asumate în acordul comercial încheiat de Statele Unite și Uniunea Europeană în august 2025. În cadrul înțelegerii, cele două părți au convenit să reducă sau să elimine barierele netarifare și să urmărească recunoașterea reciprocă a standardelor pentru vehicule.
Andrew Puzder, ambasadorul SUA pe lângă Uniunea Europeană, a avertizat, la rândul său, că modificarea regulilor de siguranță ar putea încălca spiritul acordului comercial dacă ar împiedica vânzarea unor automobile americane în Europa.
Industria auto americană atrage atenția asupra diferenței dintre reducerea taxelor vamale și accesul efectiv la piață. Chiar dacă importurile ar beneficia de tarife mai mici, cerințele tehnice mai stricte ar putea impune producătorilor modificări costisitoare ale vehiculelor și teste suplimentare. În aceste condiții, unele modele ar putea deveni prea scumpe pentru a mai fi comercializate în Europa.
Ce se întâmplă cu mașinile americane deja înmatriculate în Europa
Modificările discutate nu înseamnă că proprietarii de Ford F-150, Chevrolet Silverado sau RAM 1500 care au deja mașinile înmatriculate vor fi obligați să le retragă din circulație. Disputa privește condițiile în care vehiculele vor putea obține în viitor omologarea individuală și accesul pe piața europeană.
De asemenea, nu toate pickupurile sunt vizate în mod automat. Modelele care au obținut omologare europeană de tip și sunt comercializate în conformitate cu cerințele UE nu intră în aceeași categorie cu vehiculele importate individual prin proceduri derogatorii.
Când ar putea intra în vigoare noile reguli
Calendarul modificărilor nu este încă definitiv. Într-un răspuns transmis în iulie 2026 în cadrul Comitetului pentru bariere tehnice în calea comerțului al Organizației Mondiale a Comerțului, reprezentantul Uniunii Europene a precizat că propunerea se afla în discuție la grupul de experți al Comisiei pentru autovehicule. Adoptarea era estimată pentru a doua jumătate a anului 2026, însă nu exista un acord asupra datei de intrare în vigoare.
Același document arată că experții europeni analizau posibilitatea unor perioade de tranziție mai lungi pentru anumite cerințe, între care cele privind protecția pietonilor, impactul asupra capului și sistemele inteligente de asistare pentru respectarea vitezei. Statele Unite au transmis că modificările ar putea obliga producătorii să reproiecteze vehiculele și să suporte costuri suplimentare pentru testări.
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