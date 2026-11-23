Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 nov. 2026, 17:00

Tragedie în lumea emisiunilor de tip reality-show! Sheila Mangubat, una dintre fostele participante ale cunoscutului format internațional „90 Day Fiancé: Before the 90 Days”, a murit la doar 35 de ani. Vestea tragică a fost făcută publică de fostul său partener, David Dangerfield, care a transmis un mesaj emoționant în memoria femeii. Decesul s-a produs în Filipine, cu puțin timp înainte ca aceasta să împlinească 36 de ani.

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