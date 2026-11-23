Tragedie în lumea emisiunilor de tip reality-show! Sheila Mangubat, una dintre fostele participante ale cunoscutului format internațional „90 Day Fiancé: Before the 90 Days”, a murit la doar 35 de ani. Vestea tragică a fost făcută publică de fostul său partener, David Dangerfield, care a transmis un mesaj emoționant în memoria femeii. Decesul s-a produs în Filipine, cu puțin timp înainte ca aceasta să împlinească 36 de ani.
Dispariția prematură a fostei concurente i-a întristat pe cei care i-au urmărit povestea în emisiunea televizată. Deocamdată, familia nu a dezvăluit cauza morții și nici împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.
Sheila Mangubat a murit la 35 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de fostul partener
Sheila Mangubat, cunoscută publicului din sezonul al șaselea al emisiunii „90 Day Fiancé: Before the 90 Days”, s-a stins din viață sâmbătă, în Filipine. Anunțul a fost făcut de David Dangerfield, bărbatul alături de care aceasta și-a trăit povestea de dragoste prezentată în reality-show.
Acesta a mărturisit că vestea primită de la familia femeii l-a afectat profund și că încă încearcă să accepte pierderea. Totodată, le-a cerut celor care îi urmăresc să îi ofere sprijin familiei Sheilei în aceste momente extrem de dificile.
„Mi se frânge inima să împărtășesc vestea primită de la familia ei, potrivit căreia Sheila a murit sâmbătă, în Filipine. Sunt devastat și încă încerc să procesez această pierdere”, a scris David Dangerfield pe Instagram, potrivit publicației Page Six.
Fratele fostei concurente, Jonathan Mangubat, a distribuit ulterior pe Facebook imagini de la ceremonia funerară. În înregistrările publicate pe Stories, Sheila apare într-un sicriu deschis, purtând haine albe.
Până în prezent, apropiații nu au oferit detalii despre motivul pentru care femeia și-a pierdut viața. Moartea acesteia a venit cu doar câteva zile înainte de aniversarea sa, când ar fi urmat să împlinească 36 de ani.
Povestea de dragoste dintre Sheila Mangubat și David Dangerfield
Sheila și David au devenit cunoscuți în anul 2023, odată cu participarea la sezonul șase al emisiunii „90 Day Fiancé: Before the 90 Days”. Povestea lor a atras atenția telespectatorilor încă de la început, mai ales datorită modului în care cei doi au reușit să depășească barierele de comunicare.
Cei doi s-au cunoscut pe internet, într-o comunitate de Facebook destinată persoanelor cu deficiențe de auz. David este surd, în timp ce Sheila avea probleme parțiale de auz și cunoștințe limitate de limbaj mimico-gestual.
Relația lor a evoluat treptat, iar bărbatul a decis să o sprijine financiar după ce femeia și-a pierdut locul de muncă și s-a confruntat cu probleme locative provocate de dezastre naturale. Ulterior, David a făcut o călătorie până în Cebu, Filipine, pentru a o întâlni în realitate.
Întâlnirea celor doi a reprezentat un moment important în povestea lor, iar relația a devenit suficient de serioasă încât David să o ceară în căsătorie.
Problemele care le-au afectat relația. Cei doi se despărțiseră în 2025
Deși povestea lor a început promițător, Sheila și David au avut de înfruntat numeroase obstacole. Problemele financiare și dificultățile legate de procedurile necesare pentru obținerea vizei americane au pus presiune asupra relației.
În cele din urmă, cei doi au ajuns să se despartă în 2025. Cu toate acestea, povestea lor nu s-a încheiat definitiv. În luna iunie a acestui an, David a anunțat că el și Sheila au hotărât să își mai ofere o șansă și să încerce să își reconstruiască relația.
Acum, vestea morții femeii a lăsat în urmă multă durere. Fosta concurentă, care devenise cunoscută datorită poveștii sale de viață și relației prezentate în fața publicului internațional, s-a stins înainte de a-și putea sărbători cea de-a 36-a aniversare.