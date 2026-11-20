Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 nov. 2026, 15:50

Industria media din Franța este în doliu după dispariția lui Bertrand Meheut, fostul președinte al grupului Canal+. Acesta a murit la vârsta de 75 de ani, potrivit informațiilor publicate de Paris Match. Numele său este strâns legat de una dintre cele mai importante perioade de transformare din istoria postului de televiziune, pe care l-a condus timp de 13 ani și pe care a reușit să îl readucă pe linia de plutire din punct de vedere financiar.

Distribuie articolul