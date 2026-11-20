Industria media din Franța este în doliu după dispariția lui Bertrand Meheut, fostul președinte al grupului Canal+. Acesta a murit la vârsta de 75 de ani, potrivit informațiilor publicate de Paris Match. Numele său este strâns legat de una dintre cele mai importante perioade de transformare din istoria postului de televiziune, pe care l-a condus timp de 13 ani și pe care a reușit să îl readucă pe linia de plutire din punct de vedere financiar.
Născut la Rennes, Bertrand Meheut a devenit una dintre figurile importante ale industriei audiovizuale franceze. A fost considerat arhitectul unei ample reorganizări a Canal+, într-un moment în care compania se confrunta cu dificultăți economice majore.
Bertrand Meheut a preluat conducerea Canal+ într-o perioadă dificilă
Bertrand Meheut s-a alăturat grupului Canal+ în 2002, iar în februarie 2003 i-a succedat lui Xavier Couture la conducerea companiei. A preluat atunci o organizație afectată de probleme financiare și a început un proces amplu de restructurare.
Absolvent al École des Mines de Nancy, Meheut a pus în aplicare un program de reorganizare care a urmărit reducerea pierderilor și revenirea la profitabilitate. Strategia sa a contribuit la stabilizarea grupului și a creat condițiile pentru extinderea activității prin noi achiziții.
Printre operațiunile importante din perioada conducerii sale s-a numărat preluarea canalelor Direct 8 și Direct Star, care au fost ulterior redenumite D8 și D17.
Meheut a rămas la conducerea Canal+ până în 2015, ocupând funcțiile de director general și președinte al Consiliului de Administrație. A plecat după ce afacerea a fost preluată de Vincent Bolloré.
Ce funcții a ocupat după plecarea de la Canal+
După încheierea mandatului la Canal+, Bertrand Meheut a continuat să activeze în mediul de afaceri francez, asumându-și responsabilități de conducere în mai multe companii importante.
A fost vicepreședinte al consiliului director al SFR și a ocupat funcția de președinte al PMU în perioada 2018–2020.
În 2021, s-a implicat, alături de Julien Verley, în lansarea France Channel, o platformă de streaming concepută pentru publicul din America de Nord. Serviciul a fost gândit pentru promovarea producțiilor culturale franceze și distribuirea acestora către spectatorii de peste ocean.
Ultimul proiect important: Jocurile Olimpice de Iarnă din 2030
În 2025, Bertrand Meheut a fost numit președinte al comitetului de remunerare din cadrul COJOP French Alps 2030, structura responsabilă de organizarea Jocurilor Olimpice și Paralimpice de Iarnă din Alpii Francezi.
Mandatul său în cadrul proiectului nu a continuat însă până la final. La 2 februarie 2026, acesta și-a prezentat demisia, invocând dificultățile întâmpinate în derularea planului.
Meheut a vorbit despre o stagnare importantă a proiectului, care îi ridicase semne de întrebare în legătură cu respectarea calendarului și controlul costurilor.
Dispariția sa marchează sfârșitul unei cariere importante în mediul de afaceri și în televiziunea franceză. Bertrand Meheut rămâne asociat cu transformarea Canal+, grup pe care l-a preluat într-un moment complicat și pe care l-a readus la profitabilitate printr-un amplu proces de reorganizare.