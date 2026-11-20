Iranul a respins acuzațiile lansate de președintele american Donald Trump, potrivit cărora Teheranul ar dezvolta arme chimice, comparându-le cu afirmațiile Washingtonului privind existența armelor de distrugere în masă în Irak, invocate pentru a justifica invazia din 2003, relatează agenția EFE.
Ministrul iranian de Externe: ”Ne confruntăm cu noi acuzații îngrijorătoare”
Diplomatul iranian a făcut o paralelă cu situația de acum două decenii, când acuzațiile privind existența armelor de distrugere în masă în Irak au fost invocate pentru a justifica intervenția militară americană din 2003.
El a amintit de ”afirmațiile nefondate” potrivit cărora Irakul deținea arme de distrugere în masă, acuzații ce au fost folosite ”pentru a genera sprijin public și a deschide calea pentru o invazie militară” în 2003.
În opinia oficialului de la Teheran, declarațiile recente ale Washingtonului urmează același tipar și ar putea pregăti opinia publică pentru o nouă intervenție militară.
Trump susține că Iranul ar dezvolta arme chimice și biologice
Declarațiile lui Bagaei vin după ce Donald Trump a afirmat, miercuri, într-un interviu acordat postului Fox, că Teheranul ar fi început cercetări în domeniul armelor chimice și biologice, ca urmare a blocării programului său nuclear.
Tot marți, autoritățile iraniene au acuzat Statele Unite și Israelul că încearcă ”să pregătească terenul mediatic” pentru a legitima eventuale noi lovituri asupra Iranului.
Reacția Teheranului a venit în urma unor relatări apărute în presa americană despre un presupus plan iranian de a ataca Washingtonul cu o 'bombă murdară', dar și despre utilizarea barajelor în scopuri militare.
Trump ia în calcul o nouă ofensivă aeriană împotriva Iranului
În paralel cu escaladarea schimbului de acuzații, Donald Trump analizează posibilitatea lansării unei noi operațiuni aeriene împotriva Iranului. Potrivit unor oficiali americani și israelieni citați joi de The New York Times, sub protecția anonimatului, atacurile ar putea fi desfășurate pe o perioadă de 'între patru și șapte zile'.
Această opțiune este analizată în contextul presiunilor tot mai mari exercitate de Israel asupra administrației americane pentru intensificarea acțiunilor militare.
Tensiunile dintre Washington și Teheran s-au amplificat în ultimele săptămâni, după aproape nouă luni de război, pe fondul unor noi schimburi de atacuri și al incidentelor din Strâmtoarea Ormuz.