Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 nov. 2026, 13:52

Iranul a respins acuzațiile lansate de președintele american Donald Trump, potrivit cărora Teheranul ar dezvolta arme chimice, comparându-le cu afirmațiile Washingtonului privind existența armelor de distrugere în masă în Irak, invocate pentru a justifica invazia din 2003, relatează agenția EFE.

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