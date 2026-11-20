Publicat 20 nov. 2026, 11:46 Actualizat 20 nov. 2026, 11:50

Uniunea Europeană îl va convoca pe ambasadorul Rusiei la UE, după ce atacurile rusești asupra Kievului au avariat sediile diplomatice ale mai multor state membre ale blocului comunitar. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care a subliniat că loviturile au avut loc în timp ce președintele rus Vladimir Putin participa la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfășurat la Shenzhen, în sudul Chinei, relatează agenția de presă dpa.

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