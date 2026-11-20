Trei poduri din Kiev au fost lovite vineri, 20 noiembrie, în urma unui atac cu rachete balistice lansate asupra capitalei Ucrainei. În urma atacului, două dintre acestea au fost avariate, iar circulația pe unul dintre poduri a fost blocată, a anunțat primarul Kievului, Vitali Klitschko. Atacul are loc la o zi după ce președintele rus Vladimir Putin a amenințat cu represalii împotriva Ucrainei, relatează AFP.
După ce a promis represalii în urma avarierii Podului Crimeei de către Ucraina, Rusia a lansat propriile atacuri asupra unor poduri importante din Kiev. În urma loviturilor asupra infrastructurii critice, în capitală au fost raportate întreruperi ale alimentării cu energie electrică, căldură și apă, relatează The Kyiv Independent.
Potrivit sursei citate, cel puțin trei angajați ai companiei de apă din Kiev au fost uciși în atac, au anunțat oficialii. Alte aproximativ 15 persoane au fost rănite în capitală.
Alarmele de raid aerian au fost activate în toate regiunile Ucrainei, în contextul atacului combinat cu rachete și drone rusești, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone ale țării pe parcursul nopții.
Potrivit The Kyiv Independent, canalele de monitorizare au relatat că Rusia a ridicat în aer bombardiere strategice Tu-160 de la baza aeriană Ukrainka, situată în Extremul Orient rus.
Avioanele militare supersonice Tu-160 se numără printre cele mai mari aeronave de luptă aflate în serviciu și pot transporta atât armament convențional, cât și nuclear.
Odată cu lansarea bombardierelor grele, toate regiunile Ucrainei sunt potențial expuse riscului unui atac, inclusiv cele aflate la distanță de linia frontului. Până în acest moment, însă, Kievul a fost cel mai puternic lovit, mai arată sursa citată.
Ambasadele Austriei și Țărilor de Jos au fost avariate, fără a fi raportate victime în rândul personalului diplomatic. Resturi de drone au căzut inclusiv pe teritoriul ambasadei Braziliei și la sediul Ministerului ucrainean de Externe, potrivit autorităților de la Kiev, citate de AFP.
Prim-ministrul ucrainean Serghei Korețki a anunțat că atacurile s-au soldat cu cel puțin un mort și patru răniți.
Atacul asupra Kievului, după amenințările cu represalii ale lui Vladimir Putin
Loviturile asupra infrastructurii din capitala ucraineană vin la o zi după ce Vladimir Putin a promis represalii „și mai dureroase”, în contextul atacurilor ucrainene asupra unor obiective de pe teritoriul Rusiei.
Începând din vară, Ucraina a lansat atacuri asupra infrastructurii petroliere rusești și a lovit inclusiv podul care leagă peninsula Crimeea, anexată de Rusia, de teritoriul rus.
Construcția are o importanță strategică pentru Moscova, fiind o rută esențială de aprovizionare pentru peninsula Crimeea și pentru trupele rusești din zonă. Podul are și o valoare simbolică importantă pentru Vladimir Putin, fiind considerat unul dintre proiectele sale emblematice.
Podul din Crimeea a fost parțial distrus în urma atacurilor ucrainene, iar liderul de la Kremlin a amenințat ulterior cu noi represalii împotriva Ucrainei, relatează AFP.