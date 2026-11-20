Scris de Dana Bărăgan Publicat: 20 nov. 2026, 08:13

Trei poduri din Kiev au fost lovite vineri, 20 noiembrie, în urma unui atac cu rachete balistice lansate asupra capitalei Ucrainei. În urma atacului, două dintre acestea au fost avariate, iar circulația pe unul dintre poduri a fost blocată, a anunțat primarul Kievului, Vitali Klitschko. Atacul are loc la o zi după ce președintele rus Vladimir Putin a amenințat cu represalii împotriva Ucrainei, relatează AFP.

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