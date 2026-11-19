Vladimir Putin a criticat indirect relevanța Premiului Nobel pentru Pace, după ce Donald Trump nu a primit distincția, și a declarat că Rusia dispune de propriile premii pentru a recompensa meritele.
Președintele rus Vladimir Putin a criticat indirect modul în care este acordat Premiul Nobel pentru Pace, susținând că unele dintre deciziile comitetului au fost influențate de interese politice. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate după participarea liderului de la Kremlin la summitul APEC din Shenzhen, China, în contextul discuțiilor despre faptul că Donald Trump nu a primit această distincție.
Putin și-a exprimat îndoielile cu privire la prestigiul actual al premiului și a sugerat că nu mai este clar dacă obținerea acestei distincții reprezintă un obiectiv care merită urmărit. În opinia sa, unele dintre persoanele recompensate de-a lungul timpului nu ar fi avut contribuții reale la promovarea păcii.
Liderul rus a susținut că Federația Rusă dispune de propriile distincții, acordate de un comitet format din personalități pe care le-a descris drept respectate și reprezentative. Potrivit acestuia, membrii comitetului iau decizii independente în domenii precum pacea, securitatea internațională și activitățile umanitare.
În intervenția sa, Putin a făcut referire și la originile averii lui Alfred Nobel, afirmând că fondurile din care sunt finanțate premiile au legătură cu profiturile obținute de acesta din afacerile desfășurate în Rusia.
Nu este prima dată când președintele rus contestă modul în care este acordat Nobelul pentru Pace. În 2025, după ce distincția i-a revenit opozantei venezuelene María Corina Machado, Putin a afirmat că, de-a lungul timpului, premiul a fost acordat unor persoane care, în opinia sa, nu au contribuit în mod semnificativ la cauza păcii. Cu aceeași ocazie, liderul de la Kremlin a avut cuvinte de apreciere pentru eforturile diplomatice ale lui Donald Trump.
La rândul său, președintele american și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea că nu a fost recompensat cu Premiul Nobel pentru Pace. Recent, Trump a calificat drept „incredibil” faptul că nici el, nici Statele Unite nu au primit această recunoaștere, în pofida rezultatelor pe care susține că le-a obținut în politica externă.
Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, liderul american a enumerat mai multe realizări pe care și le atribuie, afirmând că a contribuit la încheierea a opt conflicte și că se implică în soluționarea altor două. Trump a invocat, de asemenea, recuperarea ostaticilor israelieni și eliberarea unor persoane ținute ostatice în alte țări, prezentând aceste acțiuni drept argumente pentru contribuția sa la pacea internațională.