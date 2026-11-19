Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 nov. 2026, 17:16

Lumea muzicii heavy metal este în doliu după moartea lui John Christ, unul dintre muzicienii care au contribuit la definirea identității sonore a trupei americane Danzig. Chitaristul s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani, vestea fiind confirmată de familie printr-un mesaj emoționant publicat pe pagina oficială de Instagram a artistului.

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