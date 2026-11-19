Lumea muzicii heavy metal este în doliu după moartea lui John Christ, unul dintre muzicienii care au contribuit la definirea identității sonore a trupei americane Danzig. Chitaristul s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani, vestea fiind confirmată de familie printr-un mesaj emoționant publicat pe pagina oficială de Instagram a artistului.
Moartea acestuia vine după o perioadă dificilă din punct de vedere medical. În urmă cu aproximativ două luni, muzicianul le dezvăluise fanilor că se confrunta cu probleme de sănătate și că avea nevoie de o pauză pentru recuperare, fiind nevoit să își suspende temporar activitatea artistică.
John Christ a murit la 61 de ani. Anunțul făcut de familie
Potrivit mesajului transmis de apropiați, John Christ a murit pe 15 noiembrie 2026. Anunțul public a fost făcut luni, 16 noiembrie, prin intermediul contului oficial de Instagram al chitaristului.
Familia nu a dezvăluit cauza decesului și a precizat că nu vor fi organizate ceremonii funerare. Totodată, cei apropiați au cerut respectarea intimității în aceste momente extrem de dificile.
„Prieteni, cu inimile îndurerate, trebuie să vă anunțăm că John Christ s-a stins din viață în liniște, pe 15 noiembrie 2026”, au transmis reprezentanții familiei.
Mesajul a fost însoțit de un omagiu adresat celor care l-au susținut pe artist de-a lungul anilor. Apropiații au subliniat legătura specială pe care acesta o avea cu publicul său și recunoștința pe care le-o purta fanilor.
„John v-a iubit pe fiecare dintre voi”, au mai transmis aceștia.
Problemele de sănătate care l-au ținut departe de scenă
Înainte cu aproximativ două luni de dispariția sa, John Christ le vorbise urmăritorilor despre dificultățile medicale cu care se confrunta.
Pe 2 septembrie 2026, chitaristul anunțase că se afla într-un proces de recuperare și că medicii îi recomandaseră să își întrerupă activitățile pentru câteva luni.
Din cauza stării sale de sănătate, artistul nu mai putea participa la concerte și nici nu putea susține lecțiile de chitară pe care le oferea.
„M-am concentrat în ultima perioadă asupra unei probleme medicale care mi-a dat mari bătăi de cap și sunt în proces de recuperare”, le mărturisise muzicianul fanilor.
Tot atunci, el le-a mulțumit tuturor celor care i-au trimis mesaje de încurajare și le-a promis că va reveni cu informații despre starea sa atunci când va putea face acest lucru.
John Christ a explicat și că absența sa de pe rețelele sociale nu însemna că s-a îndepărtat de comunitatea de admiratori, ci că avea nevoie să respecte recomandările medicilor.
John Christ, un nume important în istoria trupei Danzig
John Christ a rămas cunoscut în special pentru activitatea sa alături de Danzig, formația americană de heavy metal în care a contribuit la conturarea unui sound distinctiv.
Stilul său de interpretare și contribuția la identitatea muzicală a trupei i-au adus aprecierea publicului rock și l-au transformat într-un nume cunoscut în rândul iubitorilor genului.
Dispariția sa reprezintă o pierdere pentru scena heavy metal, iar vestea morții a readus în atenție atât cariera muzicianului, cât și legătura pe care acesta a construit-o cu fanii de-a lungul timpului.