Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 nov. 2026, 12:36

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi, în cadrul reuniunii trilaterale cu liderii Rusiei şi Chinei, Vladimir Putin şi Xi Jinping, că este esenţial ca cele trei state să coopereze pentru a combate riscul proliferării nucleare în alte ţări ale lumii.

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