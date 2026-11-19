Preşedintele american Donald Trump a declarat joi, în cadrul reuniunii trilaterale cu liderii Rusiei şi Chinei, Vladimir Putin şi Xi Jinping, că este esenţial ca cele trei state să coopereze pentru a combate riscul proliferării nucleare în alte ţări ale lumii.
Trump: ”Nu vom permite Iranului să deţină o armă nucleară”
La începutul reuniunii trilaterale, Donald Trump a vorbit despre capacitățile nucleare ale Statelor Unite, Rusiei și Chinei, afirmând că cele trei puteri se află într-o ”poziţie unică pentru a discuta despre cum poate fi redus numărul armelor nucleare de pe Pământ”.
Președintele american a subliniat că este ”vital” ca cele trei țări să coopereze pentru a ”combate ameninţarea proliferării nucleare în alte ţări din lume”.
Referindu-se la riscul proliferării nucleare, Trump a dat ca exemplu situația Iranului, precizând: ”Exact asta facem în cazul Iranului”.
Discuții despre războiul din Ucraina
Ulterior, Donald Trump a abordat și conflictul din Ucraina, dezvăluind că a avut deja o ”discuţie lungă” cu Vladimir Putin pe această temă.
Președintele american a declarat că, în opinia sa, liderul de la Kremlin ”şi, sper eu, şi cealaltă parte”, își dorește încheierea războiului.