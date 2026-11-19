Președintele american Donald Trump a oferit detalii surprinzătoare despre strategia Washingtonului față de relația dintre China și Rusia, într-un interviu acordat Fox News. Potrivit jurnalistei Jackie Heinrich, Trump a rămas în direct mai multe minute peste timpul stabilit și a explicat care este una dintre principalele sale preocupări de politică externă.

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