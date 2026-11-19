Președintele american Donald Trump a oferit detalii surprinzătoare despre strategia Washingtonului față de relația dintre China și Rusia, într-un interviu acordat Fox News. Potrivit jurnalistei Jackie Heinrich, Trump a rămas în direct mai multe minute peste timpul stabilit și a explicat care este una dintre principalele sale preocupări de politică externă.
Șeful de la Casa Albă a declarat că Beijingul și Moscova „lucrează împreună” și au dezvoltat o relație care, în opinia sa, „nu ar fi trebuit lăsată niciodată să se întâmple”. Trump a pus această apropiere pe seama fostei administrații conduse de Barack Obama, sugerând că aceasta ar fi contribuit la împingerea celor două puteri în aceeași tabără.
Informațiile au fost prezentate de jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, acreditată la Casa Albă, care a subliniat că declarațiile lui Trump oferă indicii importante despre direcția viitoare a diplomației americane și despre încercările Washingtonului de a limita apropierea dintre Beijing și Moscova.
Liderul american a abordat și subiectul înarmării nucleare, afirmând că și-ar dori ca o nouă cursă a armelor să fie evitată. În schimb, mesajul transmis Iranului a fost mult mai dur. Trump a avertizat că orice atac nuclear asupra capitalei americane ar atrage un răspuns devastator din partea Statelor Unite.