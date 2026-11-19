Publicat 19 nov. 2026, 09:58 Actualizat 19 nov. 2026, 10:02

Regatul Unit va furniza Ucrainei peste 1.000 de drone de atac cu rază lungă de acțiune, unele capabile să lovească ținte aflate la peste 1.000 de kilometri distanță. Anunțul face parte dintr-un nou pachet de sprijin militar în valoare de 260 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 341 de milioane de dolari, destinat consolidării capacităților de apărare ale Kievului în războiul cu Rusia.

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