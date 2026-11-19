Regatul Unit va furniza Ucrainei peste 1.000 de drone de atac cu rază lungă de acțiune, unele capabile să lovească ținte aflate la peste 1.000 de kilometri distanță. Anunțul face parte dintr-un nou pachet de sprijin militar în valoare de 260 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 341 de milioane de dolari, destinat consolidării capacităților de apărare ale Kievului în războiul cu Rusia.
Pachetul urmează să fie prezentat în cadrul reuniunii „Coaliției de Voință”, organizată azi, 19 noiembrie, la Berlin. Dronele vor permite armatei ucrainene să lovească obiective militare și facilități de producție din Rusia, inclusiv în zone aflate mult în spatele liniei frontului.
Drone care pot lovi ținte la peste 1.000 de kilometri
Potrivit informațiilor publicate de Guvernul britanic, noul ajutor va include peste 1.000 de drone de atac cu rază lungă de acțiune. Unele dintre acestea vor putea parcurge mai mult de 1.000 de kilometri și vor transporta focoase grele, capabile să distrugă ținte importante dintr-o singură lovitură.
Echipamentele sunt destinate atacării unor obiective militare legitime, inclusiv facilități industriale implicate în producția de armament. Prin această livrare, Londra urmărește să extindă capacitatea Ucrainei de a lovi infrastructura militară rusă aflată departe de front.
Pachetul nu se limitează la dronele de atac. Ucraina va primi și aparate fără pilot pentru supraveghere, logistică și operațiuni maritime. Acestea vor putea fi folosite inclusiv pentru aprovizionarea trupelor aflate în prima linie cu materiale medicale, sânge și echipamente necesare intervențiilor de urgență.
Peste 80% din fonduri vor ajunge la industria britanică
Guvernul de la Londra a precizat că peste 80% din valoarea noului pachet va fi cheltuită în Regatul Unit. Contractele vor susține industria de apărare și vor crea oportunități pentru companiile britanice, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii din Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord.
Premierul britanic Andy Burnham a declarat că sprijinul pentru Ucraina trebuie să continue, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice și al dificultăților cu care se confruntă populația înaintea iernii.
Londra a anunțat și rachete pentru apărarea antiaeriană
Noua livrare de drone vine la scurt timp după un alt anunț important privind sprijinul militar britanic pentru Kiev. Pe 17 noiembrie, Regatul Unit a prezentat un pachet suplimentar de 240 de milioane de lire sterline, care include peste 1.000 de rachete antiaeriene cu rază scurtă de acțiune, lansatoare și mai mult de 12 radare.
Echipamentele sunt destinate combaterii atacurilor aeriene rusești, inclusiv a dronelor de tip Shahed. Livrările sunt programate să înceapă la mijlocul lunii decembrie.
Cele două pachete fac parte dintr-un efort mai amplu al Regatului Unit de a sprijini Ucraina în perioada de iarnă. Londra a anunțat anterior un angajament total de 10 miliarde de lire sterline pentru susținerea Kievului.
Sprijinul european pentru Ucraina, discutat la Berlin
Anunțul privind dronele are loc în contextul reuniunii „Coaliției de Voință”, la care participă lideri europeni și reprezentanți ai aliaților Ucrainei. Întâlnirea de la Berlin urmărește coordonarea sprijinului militar și politic pentru Kiev, precum și discutarea unor garanții de securitate pentru perioada de după o eventuală încetare a focului.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski participă la discuții, în timp ce aliații europeni încearcă să mențină sprijinul pentru Ucraina în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice.