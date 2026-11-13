Doliu în familia unei celebre actrițe! Fiica sa a murit subit la doar 27 de ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 nov. 2026, 17:27

Tragedie în familia actriței britanice Lisa Maxwell. Fiica acesteia, Beau Jessup, a murit la numai 27 de ani, în timp ce urma cursurile unui program de masterat la prestigioasa Universitate Columbia din New York. Vestea tristă a fost confirmată de reprezentanții instituției de învățământ, care au transmis un mesaj de condoleanțe, fără să ofere informații despre împrejurările în care s-a produs decesul.

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