Doliu în familia unei celebre actrițe! Fiica sa a murit subit la doar 27 de ani

Tragedie în familia actriței britanice Lisa Maxwell. Fiica acesteia, Beau Jessup, a murit la numai 27 de ani, în timp ce urma cursurile unui program de masterat la prestigioasa Universitate Columbia din New York. Vestea tristă a fost confirmată de reprezentanții instituției de învățământ, care au transmis un mesaj de condoleanțe, fără să ofere informații despre împrejurările în care s-a produs decesul.
Moartea tinerei a provocat emoție în comunitatea academică, mai ales că aceasta se afla în ultimul an de studii și avea planuri importante pentru viitorul său profesional.
Beau Jessup, fiica actriței Lisa Maxwell, a murit la 27 de ani
Anunțul decesului a fost făcut miercuri de reprezentanții Columbia Journalism School, facultatea în cadrul căreia Beau Jessup urma un program de masterat în jurnalism.
Instituția a transmis un mesaj public prin care și-a exprimat regretul pentru pierderea suferită de familie și de cei apropiați.
„Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor, colegilor și tuturor celor care au cunoscut-o și au iubit-o”, au precizat reprezentanții universității.
Până în prezent, nu au fost comunicate informații despre cauza morții sau despre circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Nici actrița Lisa Maxwell, mama tinerei, și nici soțul acesteia, Paul Jessup, nu au făcut declarații publice după vestea dispariției fiicei lor.
Tânăra avea o pasiune pentru teatru și își dorea o carieră în jurnalism
Beau Jessup era pasionată de scris, iar interesul său pentru poveștile oamenilor și pentru realitățile sociale a determinat-o să urmeze o carieră în jurnalism.
Înainte de studiile de la Universitatea Columbia, aceasta a fost studentă la Cambridge, unde și-a descoperit și mai mult pasiunea pentru teatru. În acea perioadă a scris prima sa piesă, intitulată „The Sandbag”.
Tânăra își dorea să îmbine cele două domenii care o atrăgeau și să dezvolte proiecte jurnalistice despre oameni, cultură și probleme sociale.
Într-un interviu, Beau vorbea despre motivația care a determinat-o să aleagă jurnalismul și despre dorința de a spune povești care contează.
Aceasta era impresionată de capacitatea presei de a aduce în atenția publicului subiecte importante și de influența pe care relatările jurnalistice o pot avea asupra modului în care oamenii înțeleg lumea.
De asemenea, își dorea să continue să scrie piese de teatru și îi admira pe cei care reușesc să îmbine meseria de reporter cu activitatea de dramaturg, potrivit informațiilor publicate de Page Six.
Lisa Maxwell nu a comentat public moartea fiicei sale
Dispariția lui Beau Jessup reprezintă o pierdere uriașă pentru familia sa. La numai 27 de ani, tânăra se afla într-o etapă importantă a vieții, aproape de finalizarea studiilor și pregătită să își construiască propriul drum profesional.
Lisa Maxwell este o cunoscută actriță britanică, iar vestea morții fiicei sale a atras atenția presei internaționale.
Deocamdată, familia nu a oferit detalii despre tragedie, iar cauza decesului nu a fost dezvăluită public.