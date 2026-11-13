Scandal în Polonia după masacrul din Cracovia: plângere penală împotriva polițiștilor care au oprit atacatorul

Publicat 13 nov. 2026, 13:32 Sursă Realitatea.Net, radio cracovia

Unul dintre polițiștii răniți în masacrul din Cracovia este în centrul unei controverse, după ce o persoană privată a depus o plângere la parchet, contestând legalitatea focurilor de armă trase de agenții care au intervenit pentru oprirea atacatorului. În atacul sângeros din centrul vechi al Cracoviei au murit șase persoane, iar autorul masacrului și-ar fi ucis anterior tatăl, mama și sora. Atenție! Urmează imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special copiii.

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