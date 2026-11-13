Scandal în Polonia după masacrul din Cracovia: plângere penală împotriva polițiștilor care au oprit atacatorul

Unul dintre polițiștii răniți în masacrul din Cracovia este în centrul unei controverse, după ce o persoană privată a depus o plângere la parchet, contestând legalitatea focurilor de armă trase de agenții care au intervenit pentru oprirea atacatorului. În atacul sângeros din centrul vechi al Cracoviei au murit șase persoane, iar autorul masacrului și-ar fi ucis anterior tatăl, mama și sora. Atenție! Urmează imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special copiii.
Plângerea a fost depusă de un polonez stabilit la Londra, care susține că agentul ar fi tras asupra atacatorului după ce acesta căzuse la pământ, potriuvit radio radio Cracovia.
Potrivit presei poloneze, datele reclamantului coincid cu cele ale unui bărbat căutat de poliție. Procurorii au confirmat sesizarea, dar au precizat că nu au identificat până acum indicii care să justifice o anchetă împotriva polițiștilor și că folosirea forței de către ofițeri în această situație a fost pe deplin justificată și în conformitate cu reglementările în vigoare.
Potrivit procurorului, simplul fapt că atacatorul zăcea la pământ nu însemna că nu mai era periculos. Chiar dacă mai avea acces la o armă și ar fi putut să o folosească, amenințarea la adresa vieții polițiștilor și a altor persoane exista în continuare.
Atacul a avut loc pe 7 noiembrie, în centrul Cracoviei. Un bărbat de 24 de ani a intrat cu mașina în Piața Centrală și a deschis focul cu o armă automată asupra trecătorilor. Ulterior, a fugit cu autoturismul, fiind urmărit de polițiști. În timpul confruntării, atacatorul i-a împușcat pe cei doi agenți care încercau să-l oprească.
Jakub Kulik, în vârstă de 24 de ani, a fost lovit de trei gloanțe, dar a reușit să riposteze și să-l neutralizeze pe atacator. Ambii polițiști au fost operați și ulterior scoși din comă. Premierul Donald Tusk i-a numit eroi, iar în Polonia au fost organizate campanii de donare de sânge și strângere de fonduri pentru recuperarea lor. Autorul atacului a murit luni, 9 noiembrie 2026, la spital.