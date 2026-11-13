Bilanțul tragediei din Brooklyn a crescut la opt morți și 18 răniți. Doi copii se numără printre victime

Bilanțul tragediei din New York a crescut dramatic, după ce o clădire cu trei etaje s-a prăbușit în cartierul Brooklyn. Opt persoane, printre care doi copii, și-au pierdut viața, iar alte 18 au fost rănite. Autoritățile au anunțat că șase victime au fost găsite fără viață sub dărâmături, în timp ce alte două au murit la spital. Operațiunile de căutare a supraviețuitorilor s-au încheiat joi, după o intervenție dificilă a pompierilor printre ruine.
Opt morți și 18 răniți după prăbușirea unei clădiri în Brooklyn. Doi copii, printre victime
Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a anunțat noul bilanț al tragediei, după ce echipele de salvare au continuat căutările printre dărâmături. Inițial, autoritățile anunțaseră că două persoane au murit în urma prăbușirii clădirii din Brooklyn. Numărul deceselor a crescut ulterior la opt, șase adulți și doi copii, iar printre persoanele care și-au pierdut viața se numără și doi muncitori în construcții. Alte 18 persoane au fost rănite, inclusiv patru pompieri.
Nu există cuvinte pentru o pierdere atât de mare, a transmis Zohran Mamdani, primarul orașului New York.
Potrivit celor mai recente informații, una dintre persoanele rănite se află în continuare în stare critică, în timp ce ceilalți răniți sunt în stare stabilă. Autoritățile au confirmat că operațiunile de căutare a supraviețuitorilor s-au încheiat joi după-amiază, după ce pompierii au verificat zona afectată de prăbușire, conform BBC.
Clădirea cu trei etaje s-a prăbușit peste un șantier unde se aflau muncitori
Tragedia s-a produs miercuri, 11 noiembrie, în jurul orei locale 16:00, la intersecția bulevardelor Flatbush și Bedford, în cartierul Flatbush din Brooklyn. O clădire cu trei etaje s-a prăbușit într-un șantier de excavare aflat în imediata apropiere, unde se desfășurau lucrări de construcții. Impactul a afectat și un imobil învecinat, al cărui perete a fost smuls, lăsând apartamentele la vedere. Mai mulți locatari și muncitori au rămas prinși sub dărâmături, iar pompierii au declanșat o amplă operațiune de salvare.
Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, deoarece echipajele au fost nevoite să se deplaseze printre dărâmături instabile. Pompierii au folosit inclusiv câini specializați în căutare și salvare pentru a găsi persoanele blocate. Printre supraviețuitorii scoși de sub ruine s-a numărat și o femeie însărcinată, salvată la mai bine de două ore de la începerea intervenției.
Ancheta continuă. Autoritățile verifică dacă lucrările de pe șantier au provocat prăbușirea
Cauza exactă a tragediei nu a fost stabilită, iar Departamentul Clădirilor din New York și forțele de ordine continuă cercetările. Autoritățile au precizat că pe șantierul învecinat se desfășurau lucrări de excavare, pentru care existau autorizații. Proiectul viza construirea unui imobil cu trei etaje, în timp ce planurile pentru o clădire cu nouă etaje, cu destinație mixtă, nu fuseseră încă aprobate.
Inspectorii au verificat și stabilitatea clădirilor din apropiere, pentru a stabili dacă acestea au fost afectate de prăbușire. Anchetatorii urmează să clarifice dacă lucrările de construcții desfășurate pe terenul învecinat au contribuit la producerea tragediei în care opt persoane și-au pierdut viața.