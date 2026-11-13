Bilanțul tragediei din Brooklyn a crescut la opt morți și 18 răniți. Doi copii se numără printre victime

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 nov. 2026, 08:19

Bilanțul tragediei din New York a crescut dramatic, după ce o clădire cu trei etaje s-a prăbușit în cartierul Brooklyn. Opt persoane, printre care doi copii, și-au pierdut viața, iar alte 18 au fost rănite. Autoritățile au anunțat că șase victime au fost găsite fără viață sub dărâmături, în timp ce alte două au murit la spital. Operațiunile de căutare a supraviețuitorilor s-au încheiat joi, după o intervenție dificilă a pompierilor printre ruine.

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