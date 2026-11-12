Doi soți români din Oradea, uciși în SUA de fostul ginere! Sorin și Emilia au fost împușcați de ziua fiicei lor

Publicat 12 nov. 2026, 22:43 Actualizat 12 nov. 2026, 22:45

Tragedie cutremurătoare în Statele Unite ale Americii, unde doi români originari din Oradea au fost găsiți fără viață în propria locuință din statul Ohio. Sorin și Emilia Ciortan ar fi fost împușcați mortal de fostul ginere, care a fost descoperit, la rândul său, mort în aceeași casă, după ce s-ar fi împușcat.

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