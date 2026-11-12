Doi soți români din Oradea, uciși în SUA de fostul ginere! Sorin și Emilia au fost împușcați de ziua fiicei lor

Tragedie cutremurătoare în Statele Unite ale Americii, unde doi români originari din Oradea au fost găsiți fără viață în propria locuință din statul Ohio. Sorin și Emilia Ciortan ar fi fost împușcați mortal de fostul ginere, care a fost descoperit, la rândul său, mort în aceeași casă, după ce s-ar fi împușcat.
Potrivit informațiilor publicate de presa locală, polițiștii au ajuns la locuința familiei după ce fiica celor doi soți a cerut ajutorul autorităților. Femeia nu reușea să ia legătura cu părinții săi și a devenit tot mai îngrijorată după ce a observat mașina fostului soț parcată în apropierea casei.
Fiica victimelor a sunat la 911, după ce a văzut mașina fostului soț
Sorin și Emilia Ciortan se stabiliseră de mai mulți ani în Ohio, unde locuiau în casa în care s-a produs tragedia, arată ebihoreanul.ro. Alarma a fost dată de fiica lor, care nu mai reușea să vorbească la telefon cu părinții și a decis să solicite intervenția poliției.
În timpul apelului la numărul de urgență 911, femeia se afla în fața locuinței. Prezența autoturismului fostului partener i-a amplificat temerile, iar aceasta le-a spus operatorilor că ar putea exista un intrus în casă.
„Cred că e un intrus în casa părinților mei. Cred că e vorba de fostul meu soț. Nu mi-au răspuns la telefon de o jumătate de oră. I-am tot sunat și nu știu ce să fac”, a relatat femeia, potrivit publicației americane 19 News.
Ajunși la adresă, polițiștii au pătruns în locuință și au descoperit trupurile neînsuflețite ale celor doi români. În interior se afla și fostul ginere al victimelor, care fusese găsit mort, cu o rană prin împușcare. Primele informații indică faptul că bărbatul și-ar fi luat viața după ce i-ar fi ucis pe cei doi soți.
Crima s-ar fi produs chiar de ziua de naștere a fiicei românilor
Anchetatorii au încercat să stabilească ce s-a întâmplat înainte de tragedie și care ar fi putut fi motivul atacului. Potrivit informațiilor prezentate de polițistul John Stolarski, locuința în care au fost descoperite cele trei persoane ar fi fost cumpărată de fostul ginere în perioada în care acesta era căsătorit cu fiica victimelor.
După divorț, proprietatea ar fi rămas pe numele femeii, iar părinții acesteia locuiau acolo. Ulterior, fiica celor doi români și-ar fi refăcut viața și ar fi decis să transfere casa pe numele actualului partener. Această schimbare ar fi putut provoca nemulțumirea fostului soț, însă motivul exact al crimei trebuie stabilit de anchetatori.
Un detaliu care a atras atenția polițiștilor este că tragedia s-a petrecut chiar în ziua de naștere a fiicei celor doi români. Potrivit declarațiilor oferite de John Stolarski, fostul ginere ar fi contactat-o telefonic pe femeie în acea zi.
„El a sunat-o pe fosta soție, era ziua ei. Dacă la asta adăugăm și faptul că el era instabil, atunci ne gândim că a vrut să transmită un mesaj, fiind ziua ei de naștere”, a declarat polițistul.
Moartea lui Sorin și a Emiliei Ciortan a provocat o tragedie în familia lor, iar circumstanțele exacte în care s-au petrecut crimele sunt investigate de autoritățile americane.