Peste 170 de femei, victimele unei rețele de trafic de persoane în Italia. Au fost atrase cu promisiunea unor salarii bune

O amplă rețea de trafic de persoane, care ar fi exploatat peste 170 de femei în Italia, a fost destructurată de autoritățile italiene. Victimele, cele mai multe provenite din Republica Moldova, ar fi fost convinse să plece la muncă în străinătate prin intermediul unor anunțuri care promiteau locuri de muncă stabile și venituri atractive. În realitate, acestea ar fi ajuns să lucreze în condiții greu de imaginat, fără contracte, fără zile libere și fără posibilitatea de a refuza sarcinile primite.
Potrivit anchetatorilor, femeile au fost exploatate pe o perioadă de peste doi ani, fiind trimise să îngrijească persoane în vârstă în locuințe private. Odată ajunse în Italia, acestea ar fi fost private de documentele de identitate, intimidate și obligate să accepte programul impus de cei care le recrutaseră.
Cum erau recrutate femeile și transportate în Italia
Rețeaua ar fi atras victimele prin intermediul platformelor de socializare, unde erau promovate oportunități de angajare în Italia. Promisiunile unor câștiguri sigure și ale unui loc de muncă pe termen lung le determinau pe femei să accepte oferta.
După ce ajungeau în peninsulă, acestea erau transportate inițial în regiunea Puglia, iar ulterior în localitatea Rose, din sudul Italiei. De acolo, erau repartizate în gospodăriile unor familii, unde trebuiau să ofere îngrijire persoanelor vârstnice.
Imaginile făcute publice de autoritățile italiene arată mai multe femei coborând dintr-un microbuz și transportându-și bagajele către o clădire care părea să funcționeze ca spațiu de cazare turistică. Potrivit anchetatorilor, locația ar fi fost folosită pentru a ascunde adevărata activitate a grupării.
Munceau inclusiv 24 de ore din 24 și erau amenințate dacă protestau
Procurorii italieni susțin că victimele erau obligate să locuiască în aceeași casă cu persoanele de care trebuiau să aibă grijă și să lucreze fără un program clar. În unele situații, activitatea s-ar fi desfășurat continuu, chiar și 24 de ore din 24.
Femeile nu aveau contracte de muncă și nici zile libere, iar condițiile în care erau ținute ar fi fost degradante. Mai mult, din veniturile lor erau scăzute diferite sume, prezentate drept costuri pentru transport, identificarea unui loc de muncă, cazare sau servicii telefonice.
Potrivit anchetatorilor, cele care îndrăzneau să conteste situația erau amenințate cu pierderea locului de muncă sau chiar cu întoarcerea forțată în țara de origine.
Șapte persoane ar fi făcut parte din gruparea de traficanți
Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, organizația ar fi fost alcătuită din șapte persoane și ar fi funcționat timp de peste doi ani. Printre suspecți se numără și trei cetățeni români, despre care se afirmă că aveau responsabilități legate de transportul femeilor peste graniță.
Doi dintre aceștia ar fi condus microbuzele folosite pentru deplasarea victimelor, în timp ce al treilea ar fi administrat o companie de transport din județul Neamț.
Identificarea tuturor persoanelor implicate a presupus o operațiune de cooperare între autoritățile din mai multe state. Pentru localizarea suspecților a fost activată inclusiv Rețeaua Europeană a Echipelor de Căutare Activă a Fugarilor.
Trei români au fost arestați și urmează să fie predați autorităților italiene
Cei trei bărbați, în vârstă de 29, 44 și 48 de ani, au fost identificați și reținuți în România. Aceștia au fost prezentați în fața Curții de Apel Bacău, unde au fost confirmate mandatele europene de arestare emise pe numele lor.
Roxana Irimia, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, a precizat că instanța a dispus arestarea celor trei, procedura urmând să continue în vederea predării acestora către autoritățile judiciare din Italia.
Investigațiile continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care a funcționat rețeaua și pentru stabilirea responsabilității fiecărei persoane implicate în exploatarea celor peste 170 de femei.