Peste 170 de femei, victimele unei rețele de trafic de persoane în Italia. Au fost atrase cu promisiunea unor salarii bune

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 nov. 2026, 17:02

O amplă rețea de trafic de persoane, care ar fi exploatat peste 170 de femei în Italia, a fost destructurată de autoritățile italiene. Victimele, cele mai multe provenite din Republica Moldova, ar fi fost convinse să plece la muncă în străinătate prin intermediul unor anunțuri care promiteau locuri de muncă stabile și venituri atractive. În realitate, acestea ar fi ajuns să lucreze în condiții greu de imaginat, fără contracte, fără zile libere și fără posibilitatea de a refuza sarcinile primite.

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