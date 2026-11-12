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Extern· 1 min citire
Alertă cu bombă în gara Calais. Traficul trenurilor prin Eurotunel, între Franța și Anglia, este perturbat
Tren in gara Calais (Profimedia)
Autoritățile franceze au declanșat, joi, o alertă cu bombă la gara Calais-Fréthun, un punct-cheie pentru traficul feroviar dintre Franța și Marea Britanie. Situația este evaluată de forțele de securitate, iar circulația din zonă este perturbată.
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