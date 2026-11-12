Alertă cu bombă în gara Calais. Traficul trenurilor prin Eurotunel, între Franța și Anglia, este perturbat

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 12 nov. 2026, 12:19

Autoritățile franceze au declanșat, joi, o alertă cu bombă la gara Calais-Fréthun, un punct-cheie pentru traficul feroviar dintre Franța și Marea Britanie. Situația este evaluată de forțele de securitate, iar circulația din zonă este perturbată.

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