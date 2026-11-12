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Alertă cu bombă în gara Calais. Traficul trenurilor prin Eurotunel, între Franța și Anglia, este perturbat

Tren in gara Calais (Profimedia)

Tren in gara Calais (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 12 nov. 2026, 12:19

Autoritățile franceze au declanșat, joi, o alertă cu bombă la gara Calais-Fréthun, un punct-cheie pentru traficul feroviar dintre Franța și Marea Britanie. Situația este evaluată de forțele de securitate, iar circulația din zonă este perturbată.

Prefectura departamentului Pas-de-Calais a anunțat pe X că la gara Calais-Fréthun este în desfășurare o alertă cu bombă, iar autoritățile evaluează situația. Incidentul ar putea afecta circulația în zona înconjurătoare, iar populației i s-a recomandat să manifeste prudență și să urmărească informațiile oficiale publicate de SNCF, operatorul feroviar francez.

Calais-Fréthun este una dintre cele mai importante gări din nordul Franței, fiind nodul feroviar prin care trec trenurile de mare viteză TGV și Eurostar care leagă Franța de Regatul Unit prin Tunelul Mânecii. O alertă de securitate în această zonă poate provoca întârzieri sau suspendarea temporară a traficului feroviar internațional.

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