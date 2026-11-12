Atentat cu mașină-capcană la Sankt Petersburg: un colonel rus a fost ucis într-o explozie. Este al doilea atac similar în trei luni

Un militar rus a fost ucis joi dimineață, 12 noiembrie, într-un atentat cu mașină-capcană ce a avut loc la Sankt Petersburg, în urma detonării unui dispozitiv exploziv montat sub autoturismul său. Este al doilea atac aproape identic produs în mai puțin de trei luni în districtul Șușari. Potrivit informațiilor publicate de Clash Report, care citează relatări ale presei ruse, victima este un colonel din cadrul Armatei a 6-a a Forțelor Aeriene și Apărării Antiaeriene.
Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat deschiderea unui dosar penal după ce un militar a murit în urma exploziei unei mașini pe autostrada Kolpinskoe, în districtul Pușkinski din Sankt Petersburg, produse joi dimineață, 12 noiembrie, relatează Clash Report.
Direcția de investigații a orașului a precizat că specialiștii examinează locul exploziei și dispun efectuarea unor expertize. Autoritățile nu au făcut public numele militarului și nici gradul acestuia.
Publicația Fontanka, citând o sursă proprie, a relatat însă că șoferul era colonel și a murit la fața locului. La rândul său, postul de televiziune din Sankt Petersburg 78.ru, citând o altă sursă, a transmis că acesta era colonel în cadrul Armatei a 6-a a Forțelor Aeriene și Apărării Antiaeriene.
Publicația Lenta, care citează informațiile postului regional de televiziune rusesc "78" care emite din Sankt Petersburg, a scris că militarul ocupa funcția de navigator-șef al armatei. Relatările proprii ale publicației menționate au menționat gradul și unitatea din care făcea parte, fără să confirme această funcție. Identitatea colonelului nu a fost dezvăluită.
Cum a fost organizat atentatul cu mașină-capcană de la Sankt Petersburg?
Potrivit postului regional de televiziune "28", un dispozitiv exploziv a fost atașat sub autoturism și a fost detonat de la distanță în timp ce colonelul ieșea cu mașina din curtea unui complex rezidențial. Martorii au declarat pentru publicația rusă că explozia s-a produs în jurul orei 7:00, în apropierea unui supermarket Lenta și a unei stații de alimentare Tatneft, în microdistrictul Slavianka din districtul Șușari.
Fontanka a relatat inițial că o rudă a militarului s-ar fi aflat în mașină și ar fi fost rănită. Ulterior, publicația și-a revizuit informațiile, precizând că locul pasagerului era gol. O înregistrare video ar fi surprins momentul în care colonelul a părăsit singur clădirea, înainte ca dispozitivul să explodeze. Deflagrația a fost, de asemenea, surprinsă de o cameră de supraveghere.
Tot potrivit Fontanka, serviciile de securitate caută o persoană suspectată că ar fi amplasat dispozitivul exploziv artizanal. Anchetatorii, polițiștii și specialiștii în dezamorsarea bombelor au intervenit în zonă, care a fost izolată. Traficul pe autostrada Kolpinskoe a fost oprit.
Al doilea atentat similar în același district, în mai puțin de trei luni
Explozia de joi, 12 noiembrie, este al doilea atac aproape identic produs în zona Slavianka în mai puțin de trei luni, conform Clash Report.. Pe 27 august, o mașină a explodat pe aceeași autostradă, provocând moartea unui locotenent-colonel din cadrul forțelor aeriene și de apărare antiaeriană și rănirea soției acestuia, potrivit relatărilor publicate la acea vreme de Fontanka și Reuters.
De altfel, canalul de Telegram Mash na Moyke susține că explozia s-a produs la aproximativ 500 de metri de locul atentatului din august.
În ambele cazuri, presa rusă a relatat că dispozitivele explozive fuseseră montate sub autoturisme și detonate de la distanță. Ulterior, publicația independentă The Insider l-a identificat pe militarul ucis în august drept Serghei Sechkov, în vârstă de 43 de ani, după ce tatăl acestuia a confirmat decesul pentru publicația independentă Agentstvo.
Ucraina nu și-a revendicat responsabilitatea pentru atacul din august.
Cine se află în spatele exploziei de la Sankt Petersburg?
Până în prezent, nimeni nu a revendicat responsabilitatea pentru explozia de joi, 12 noiembrie, iar oficialii ucraineni nu au oferit un comentariu imediat.
Publicația Lenta a remarcat că Ministerul rus al Apărării a achiziționat apartamente în zona Slavianka pentru militarii care servesc pe bază de contract.
Atacurile care vizează ofițeri ruși au fost înregistrate și la Moscova, mai scrie Clash Report. În decembrie 2025, o mașină-capcană a ucis un ofițer superior al Statului Major General într-o curte din sudul capitalei ruse.
Un alt incident grav a avut loc în februarie, când general-locotenentul Vladimir Alexeev, adjunct al șefului serviciului de informații militare al Rusiei, a fost împușcat în apropierea blocului în care locuia, la Moscova.