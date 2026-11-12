Atentat cu mașină-capcană la Sankt Petersburg: un colonel rus a fost ucis într-o explozie. Este al doilea atac similar în trei luni

Publicat 12 nov. 2026, 11:30 Actualizat 12 nov. 2026, 11:34

Un militar rus a fost ucis joi dimineață, 12 noiembrie, într-un atentat cu mașină-capcană ce a avut loc la Sankt Petersburg, în urma detonării unui dispozitiv exploziv montat sub autoturismul său. Este al doilea atac aproape identic produs în mai puțin de trei luni în districtul Șușari. Potrivit informațiilor publicate de Clash Report, care citează relatări ale presei ruse, victima este un colonel din cadrul Armatei a 6-a a Forțelor Aeriene și Apărării Antiaeriene.

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