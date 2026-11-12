Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, admonestat de un soldat, la ceremonia de Ziua Veteranilor - VIDEO

Publicat 12 nov. 2026, 08:36 Actualizat 12 nov. 2026, 09:37

Moment stânjenitor pentru secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, în timpul vizitei la Mormântul Soldatului Necunoscut din celebrul cimitir Arlington National Cemetery. După ce membri ai grupului care îl însoțea, inclusiv soția sa, au fost auziți râzând și discutând chiar în apropierea memorialului, unul dintre soldații aflați în gardă le-a cerut, pe un ton ridicat, să păstreze liniștea și să dea dovadă de respect. Imaginile surprinse la fața locului au devenit rapid virale, stârnind numeroase reacții în mediul online și în presa americană.

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