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Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, admonestat de un soldat, la ceremonia de Ziua Veteranilor - VIDEO

Pete Hegseth și soția sa la ceremonia de Ziua veternailor (Profimedia)

Pete Hegseth și soția sa la ceremonia de Ziua veternailor (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat12 nov. 2026, 08:36
Actualizat12 nov. 2026, 09:37

Moment stânjenitor pentru secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, în timpul vizitei la Mormântul Soldatului Necunoscut din celebrul cimitir Arlington National Cemetery. După ce membri ai grupului care îl însoțea, inclusiv soția sa, au fost auziți râzând și discutând chiar în apropierea memorialului, unul dintre soldații aflați în gardă le-a cerut, pe un ton ridicat, să păstreze liniștea și să dea dovadă de respect. Imaginile surprinse la fața locului au devenit rapid virale, stârnind numeroase reacții în mediul online și în presa americană.

În două filmări din unghiuri diferite, difuzate de CNN și Fox 5 DC, se observă cum Pete Hegseth, soția sa și mai mulți consilieri de rang înalt din Pentagon fac fotografii pe treptele Mormântului Soldatului Necunoscut, după care se aud voci și un hohot de râs. În acel moment, unul dintre soldații din garda de onoare este auzit strigând: „Toți vizitatorii vor menține o atmosferă de liniște și respect în permanență!”.

Incidentul a avut loc la scurt timp după ceremonia de depunere de coroane organizată de Ziua Veteranilor la Arlington National Cemetery.

După difuzarea imaginilor și viralizarea lor pe rețelele de socializare, Pentagonul a reacționat prin vocea purtătorului de cuvânt Sean Parnell, care a recunoscut intervenția soldatului și a transmis că acesta „a reamintit în mod corect și respectuos tuturor să păstreze decența cerută de loc”, potrivit Military Times.

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