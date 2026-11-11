Fratele lui Viktor Orbán, arestat preventiv în Ungaria pentru trafic de migranți. Fostul premier: „Ținta sunt eu!”

Un nou scandal lovește familia fostului premier al Ungariei, Viktor Orbán. Fratele său mai mic, Áron Orbán, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectat de implicare într-o rețea de trafic de migranți. Decizia a fost luată miercuri, 11 noiembrie, de o instanță din Budapesta, în cadrul unei anchete care vizează patru persoane. Un alt suspect a ajuns, de asemenea, în arest preventiv, iar hotărârea judecătorilor nu este definitivă și poate fi contestată.
Fratele lui Viktor Orbán, trimis în arest preventiv. Decizia judecătorilor din Budapesta
Instanța din Budapesta a decis ca Áron Orbán să rămână în arest preventiv pentru o lună, după ce anchetatorii l-au reținut într-un dosar privind traficul de migranți. În aceeași cauză, judecătorii au dispus arestarea preventivă a încă unei persoane. Potrivit informațiilor transmise de agenția ungară MTI, măsurile au fost luate în cadrul unei anchete care vizează presupuse activități de trafic de migranți desfășurate de un grup format din patru suspecți.
Cazul a intrat în atenția publică luni, 9 noiembrie, când reținerea fratelui lui Viktor Orbán a fost anunțată de actualul premier al Ungariei, Péter Magyar. Áron Orbán și alte trei persoane au fost reținute în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile ungare. Ancheta vizează suspiciuni de trafic de migranți în scopul obținerii unor beneficii financiare, iar procurorii au solicitat instanței luarea unor măsuri preventive împotriva persoanelor cercetate.
Patru persoane, vizate de ancheta pentru trafic de migranți. Ce au decis magistrații
În urma analizării solicitărilor procurorilor, judecătorii au dispus arestarea preventivă a două dintre cele patru persoane investigate, inclusiv a lui Áron Orbán. În cazul unui alt suspect a fost stabilită o măsură de supraveghere judiciară, în timp ce a patra persoană va putea fi cercetată în libertate. Decizia privind arestarea preventivă poate fi atacată cu apel, astfel că măsurile dispuse de instanță nu sunt definitive.
Áron Orbán este fratele fostului premier Viktor Orbán, care a condus Ungaria timp de 16 ani, până în 2026. Reținerea sa a atras atenția în contextul anchetei penale desfășurate de autoritățile ungare, iar decizia de miercuri reprezintă o nouă etapă a procedurilor judiciare. Cercetările continuă pentru stabilirea răspunderii persoanelor implicate, iar suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.