Alertă în Europa: școli evacuate în Marea Britanie și Italia după un val de amenințări cu bombă

Alertă de securitate în Europa după ce sute de școli din Anglia, Scoția, Irlanda de Nord și Italia au primit amenințări cu bombă prin e-mail. Mesajele sunt atribuite aceluiași „Mihail Andropov”, nume asociat recent și cu alerte care au afectat aeroporturi și zboruri din mai multe țări europene, inclusiv România.
Alertă în școli din Anglia, Scoția și Irlanda de Nord
Sute de școli din mai multe țări europene au fost evacuate miercuri, 11 noiembrie, după primirea unor amenințări cu bombă transmise prin e-mail. Autoritățile din Scoția, Irlanda de Nord și Italia au declanșat proceduri de urgență, în timp ce poliția și serviciile de securitate verifică dacă este vorba despre o campanie coordonată la nivel internațional, scrie metro.uk.
În Scoția, toate școlile din Edinburgh au fost evacuate temporar în cursul dimineții, potrivit presei locale. Alerte similare au fost raportate și în regiunile Highlands și Fife, unde numeroase unități de învățământ au fost obligate să își întrerupă activitatea, potrivit metro.uk.
În Irlanda de Nord, Autoritatea pentru Educație a confirmat că un mesaj de amenințare a fost transmis către un număr mare de școli, ceea ce a determinat evacuarea elevilor și a personalului didactic.
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Italia, vizată de aceeași serie de amenințări. Mesaj semnat de „Mihail Andropov”, transmis către numeroase școli
În paralel, mai multe școli din Italia au primit mesaje similare. Potrivit publicației La Repubblica, aproximativ 300 de școli italiene au primit în dimineața zilei de 11 noiembrie un e-mail semnat de o persoană care se prezintă drept „Mihail Andropov, liderul Vilayatului din Misoginistan”.
Mesajul, trimis de la o adresă asociată domeniului unei universități din Taiwan, conținea amenințări extrem de violente la adresa elevilor și profesorilor. În e-mail apărea inclusiv afirmația: „Am venit să vă anihilăm. Vom comite un genocid împotriva italienilor”, urmată de amenințări privind presupusa amplasare a unor dispozitive explozive în clădirile școlare.
Numele „Mihail Andropov” a mai apărut în ultimele zile și în alte mesaje de amenințare transmise unor instituții și posturi de televiziune europene. Expeditorul și-ar fi asumat inclusiv responsabilitatea pentru alerte cu bombă care au afectat zeci de zboruri în Europa, inclusiv pe Aeroportul Internațional "Henri Coandă".
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Faptul că amenințări similare au fost raportate în aceeași zi în mai multe state europene ridică suspiciuni privind o acțiune coordonată. Poliția și serviciile de securitate încearcă să identifice sursa mesajelor și persoanele aflate în spatele acestora.
Până la această oră, autoritățile nu au anunțat descoperirea unor dispozitive explozive și nici existența unor victime. Cu toate acestea, măsurile de securitate au fost menținute la un nivel ridicat, iar activitatea în numeroase școli a fost perturbată de evacuări și controale.
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