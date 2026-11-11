Alertă în Europa: școli evacuate în Marea Britanie și Italia după un val de amenințări cu bombă

Publicat 11 nov. 2026, 13:12 Actualizat 11 nov. 2026, 13:23

Alertă de securitate în Europa după ce sute de școli din Anglia, Scoția, Irlanda de Nord și Italia au primit amenințări cu bombă prin e-mail. Mesajele sunt atribuite aceluiași „Mihail Andropov”, nume asociat recent și cu alerte care au afectat aeroporturi și zboruri din mai multe țări europene, inclusiv România.

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