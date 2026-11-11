Două rachete de croazieră rusești au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. Anunțul Ministerului Apărării de la Chișinău

Două rachete de croazieră de tip Banderol (S8000) au pătruns miercuri dimineață, 11 noiembrie, în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Rachetele au traversat teritoriul Republicii Moldova dinspre regiunea Odesa și au părăsit ulterior spațiul aerian național, potrivit unei informări transmise de Ministerul Apărării de la Chișinău.
Potrivit anunțului făcut pe Facebook de Ministerului Apărării al Republicii Moldova, prima rachetă a traversat frontiera de stat miercuri dimineață, 11 noiembrie, la ora 06:04, venind din direcția localității Iaski, regiunea Odesa, Ucraina, și îndreptându-se spre localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă.
Aceasta a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:09, în direcția localității Starocazacie, din regiunea Odesa.
Cea de-a doua rachetă a intrat în spațiul aerian național la ora 06:06, din direcția localității Lîmanske, regiunea Odesa, având ca direcție localitatea Pervomaisc, din segmentul transnistrean.
Racheta a părăsit teritoriul Republicii Moldova la ora 06:10, în direcția localității Razdelna, regiunea Odesa, Ucraina.
Ce spun reprezentanții Ministerului Apărării despre incident
Potrivit instituției de la Chișinău, monitorizarea situației este în continuare asigurată de Centrul Operații Aeriene, în colaborare cu autoritățile competente și partenerii.
Informarea vine în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei, care au loc în apropierea frontierei Republicii Moldova.