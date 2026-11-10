Tragedie rutieră în Bulgaria. 11 morți și zeci de răniți, după un accident în lanț. 50 de vehicule implicate - VIDEO

Publicat 10 nov. 2026, 12:05 Actualizat 10 nov. 2026, 12:20

Tragedie de proporții pe o autostradă din Bulgaria, în apropiere de orașul Iambol! Peste 10 persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite în urma a două accidente în lanț în care au fost implicate aproximativ 50 de autoturisme și camioane. Carambolurile s-au produs pe autostrada Trakia, în condiții de ceață densă, iar circulația a fost oprită în ambele sensuri. Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional!

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