Tragedie rutieră în Bulgaria. 11 morți și zeci de răniți, după un accident în lanț. 50 de vehicule implicate - VIDEO

Tragedie de proporții pe o autostradă din Bulgaria, în apropiere de orașul Iambol! Peste 10 persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite în urma a două accidente în lanț în care au fost implicate aproximativ 50 de autoturisme și camioane. Carambolurile s-au produs pe autostrada Trakia, în condiții de ceață densă, iar circulația a fost oprită în ambele sensuri. Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional!
Potrivit informațiilor transmise de agenția bulgară BTA, bilanțul victimelor a fost confirmat de guvernatorul regiunii Iambol, Gheorghi Cialakov. Cel puțin 27 de persoane rănite au fost transportate la spitalele din zonă, potrivit informațiilor relatate de Reuters.
Două accidente în lanț, în ambele sensuri de mers
Primul accident s-a produs puțin după ora 7:00, în apropierea kilometrului 289, pe sensul de mers către Burgas. La scurt timp, un al doilea carambol a avut loc în apropierea kilometrului 294, înainte de nodul rutier Zimnița, pe sensul către Sofia.
În total, aproximativ 50 de autoturisme și vehicule de mare tonaj ar fi fost implicate în cele două accidente. Vizibilitatea era puternic redusă din cauza ceții, iar condițiile de circulație au îngreunat intervenția echipajelor de salvare.
Zeci de răniți, transportați la spitale
Mai multe echipaje de ambulanță, poliție și pompieri au fost trimise la locul accidentelor. Potrivit autorităților medicale, printre persoanele rănite se află și victime cu traumatisme grave.
Spitalele din Iambol și Sliven au mobilizat echipe medicale pentru preluarea răniților. Intervenția salvatorilor a fost dificilă și din cauza numărului mare de vehicule avariate, unele dintre acestea fiind răsturnate sau ieșite de pe carosabil.
Autostrada Trakia, închisă în ambele sensuri
În urma accidentelor, circulația pe autostrada Trakia a fost oprită în ambele direcții, în zona dintre nodurile rutiere Karnobat și Zimnița.
Șoferii au fost îndrumați să folosească rute alternative, prin drumul I-6, în direcția Petolichka și Sliven, apoi pe drumul II-53, către nodul rutier Krușare.
Autoritățile au activat sistemul de alertare BG-ALERT pentru a avertiza șoferii din regiunile afectate și pentru a le transmite informații despre restricțiile de trafic.
Operațiunile de salvare și cercetările privind circumstanțele producerii celor două accidente au continuat la locul tragediei.