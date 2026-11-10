Scandalul amoros cu suspiciuni de spionaj al șefului Nvidia lovește în plin acțiunile companiei

Nvidia traversează una dintre cele mai grave crize din istoria sa recentă, după confirmarea unui scandal conjugal cu suspiciuni de spionaj în favoarea Chinei, în care este implicat directorul general, Jensen Huang. Acționarii au deschis un proces colectiv în care acuză că au fost induși în eroare. Lovitura s-a văzut imediat pe bursă, unde Nvidia a pierdut circa 190 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață, potrivit unei estimări Reuters.
Acțiunile Nvidia au închis ședința de luni cu o scădere de 4,3%, ștergând aproximativ 190 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră a companiei. La doar cinci minute după închiderea pieței, un grup de acționari a depus acțiunea în instanța federală, potrivit Reuters.
Investitorii acuză Nvidia și pe Jensen Huang că au ascuns informații privind presupusa relație cu Alice Huang, despre care presa americană a relatat anterior că autoritățile SUA ar fi ajuns la concluzia că ar fi acționat pentru serviciile de informații chineze.
Petenții susțiin că astfel s-ar fi creat probleme serioase de securitate națională și că investitorii ar fi trebuit să le cunoască înainte de a lua decizii financiare.
Jensen Huang a recunoscut infidelitatea, dar nu a comentat acuzațiile de spionaj
Într-un mesaj transmis angajaților, Jensen Huang a recunoscut că și-a înșelat soția și și-a cerut scuze familiei și colegilor. Cu toate acestea, el nu a oferit detalii despre identitatea femeii și nu a comentat direct informațiile privind presupusele legături ale acesteia cu serviciile chineze.
Între timp, consiliul de administrație al Nvidia a anunțat lansarea unei anchete independente pentru a stabili dacă directorul general a fost ținta unei operațiuni de influență sau de spionaj desfășurate de o putere străină. Compania a precizat că, până în prezent, nu există indicii că secrete comerciale ale Nvidia sau informații care țin de securitatea SUA ar fi fost compromise.
FBI și Casa Albă urmăresc cazul
Controversa a ajuns și la nivel politic. Potrivit declarațiilor făcute la Casa Albă, FBI analizează circumstanțele cazului, în timp ce autoritățile americane încearcă să stabilească dacă relația lui Huang cu femeia aflată în centrul scandalului a avut implicații de securitate națională, anunță ABC News.
Pentru Nvidia, compania considerată simbolul revoluției inteligenței artificiale și cel mai valoros producător de cipuri din lume, scandalul riscă să se transforme într-o criză cu efecte majore atât în instanță, cât și pe piețele financiare.