Rogfast, cel mai lung tunel rutier submarin din Europa: de 27 km și 2,4 miliarde $. Când va fi gata și unde

Norvegia construiește unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din Europa: un tunel rutier submarin de aproximativ 27 de kilometri, care va deveni cel mai lung și cel mai adânc de acest fel din lume. Numit Rogfast, acesta va trece pe sub fiordul Boknafjord, pe coasta de vest a țării, și va ajunge la o adâncime de 392 de metri sub nivelul mării.
Investiția este estimată la aproximativ 25 de miliarde de coroane norvegiene, echivalentul a circa 2,4 miliarde de dolari. Lucrările au început în 2018, au fost întrerupte din cauza creșterii costurilor și au fost reluate în 2021. Autoritățile estimează că tunelul va fi gata în 2033.
Unde se construiește tunelul submarin Rogfast
Tunelul este amplasat în vestul Norvegiei, și face parte din proiectul de modernizare a drumului european E39, care leagă mai multe orașe importante de-a lungul coastei norvegiene.
Rogfast va conecta zona Randaberg cu insula Bokn, traversând pe sub fiordul Boknafjord. O legătură rutieră va permite și accesul către insula Kvitsøy, unde va fi construită o intersecție subterană.
În prezent, deplasarea de-a lungul acestei porțiuni de coastă presupune folosirea feriboturilor. După deschiderea tunelului, șoferii vor putea circula fără să mai depindă de traversările maritime. Proiectul ar urma să reducă timpul de călătorie și să facă transportul mai previzibil.
Cum va arăta șoseaua construită sub mare
Rogfast va avea două galerii separate, fiecare cu câte două benzi de circulație. Tunelul va coborî până la aproximativ 392 de metri sub nivelul mării, ceea ce îl va transforma în cel mai adânc tunel rutier submarin din lume.
Unul dintre cele mai spectaculoase elemente ale proiectului este intersecția subterană care va face legătura cu insula Kvitsøy. Aceasta va include două sensuri giratorii construite la aproximativ 260 de metri sub nivelul mării. Astfel, șoferii vor putea ieși din tunel către insulă fără să fie nevoie de o legătură la suprafață.
Lucrările sunt realizate prin forarea și detonarea controlată a rocii, nu prin scufundarea unor segmente prefabricate. Echipele lucrează din mai multe direcții, iar specialiștii folosesc scanere laser și modele digitale pentru a controla precizia excavării și pentru a se asigura că secțiunile se întâlnesc conform proiectului.
Provocările construirii unui tunel la 392 de metri sub nivelul mării
Una dintre cele mai mari dificultăți este presiunea apei și riscul infiltrării acesteia prin fisurile din rocă. Inginerii trebuie să consolideze și să etanșeze zonele vulnerabile, astfel încât tunelul să poată fi utilizat în siguranță pe termen lung.
Ventilația reprezintă o altă provocare. Fiind vorba despre o galerie rutieră foarte lungă, sistemele trebuie să asigure circulația aerului și evacuarea fumului în cazul unui incendiu. Proiectul include sisteme de monitorizare, camere video, detectoare și pasaje de evacuare către cealaltă galerie.
Aceste măsuri sunt importante mai ales în cazul unor incidente în care șoferii nu pot continua deplasarea sau nu pot ieși imediat din tunel.
Rogfast face parte dintr-un proiect rutier mult mai amplu
Tunelul este o componentă a modernizării coridorului E39, un traseu de coastă care se întinde pe aproximativ 1.100 de kilometri și include în prezent mai multe traversări cu feribotul.
Norvegia urmărește să înlocuiască treptat aceste legături maritime cu poduri și tuneluri, pentru a reduce timpul de deplasare între orașele de pe coasta de vest. În prezent, parcurgerea întregului traseu poate dura aproximativ 21 de ore, iar obiectivul pe termen lung este reducerea considerabilă a acestui interval.
Programul de modernizare a infrastructurii E39 ar putea continua până în 2050. Rogfast este una dintre cele mai importante investiții ale acestui plan și va stabili un nou reper pentru construcția tunelurilor rutiere submarine.