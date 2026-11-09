Premierul Péter Magyar a anunțat că fratele lui Viktor Orbán ar fi fost reținut. Reacția lui Orban: Ținta sunt eu!

Publicat9 nov. 2026, 11:33
Actualizat9 nov. 2026, 13:11
SursăRealitatea.Net, peter magyar, kontroll.hu
Un nou scandal zguduie scena politică din Ungaria. Premierul Péter Magyar a anunțat luni dimineață, într-o postare publicată pe Facebook, că fratele fostului premier ungar, Viktor Orbán, ar fi fost reținut, făcând referire la relatări din presa maghiară. Ulterior, Orban a confirmat, indirect, informația, acuzând "un joc murdar" pentru și dsuferând că el este țina, iar fratele său doar "o unealtă".
„Potrivit rapoartelor de presă, fratele lui Viktor Orbán, Árt Orbán, a fost reținut sub suspiciunea de trafic de migranți. NVVH și Biroul Național de Investigații continuă investigația”, a scris Péter Magyar pe pagina sa de Facebook.
Anunțul vine după o operațiune de amploare desfășurată luni dimineață de către Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor (NVVH) și Agenția Națională de Investigații (NNI).
La scurt timp, Viktor Orbán a confirmat direct informația, într-o postare pe Facebook în care acuză jocuri politice murdare ce ar urmări să-l elimine din viața politică.
Scopul acestui joc murdar este eliminarea adversarului politic și înființarea sistemului partidului unic. Ținta sunt eu, iar fratele meu este doar o unealtă, a scris Orban
Potrivit informațiilor comunicate de autorități, au avut loc percheziții în Budapesta și în două localități din județul Pest, în cadrul a două anchete penale desfășurate în paralel. Mai multe persoane au fost reținute în urma descinderilor.
Publlicația Kontroll relatează că numele lui Áron Orbán, fratele mai mic al lui Viktor Orbán, apare în contextul anchetei. Potrivit sursei citate, acesta ar putea avea legături cu dosarul investigat de autorități.
Suspiciunile au legătură cu o controversă mai veche privind facilitarea obținerii unor vize Schengen. Conform unor informații publicate anterior de presa ungară, compania asociată cu Áron Orbán ar fi înscris cetățeni vietnamezi la cursuri de scurtă durată organizate la Universitatea din Pécs, ceea ce le-ar fi putut facilita accesul la vize pentru spațiul Schengen. De asemenea, presa a relatat că acesta ar fi intervenit pe lângă un comisar guvernamental pentru accelerarea procesării unor cereri de viză.