Premierul Péter Magyar a anunțat că fratele lui Viktor Orbán ar fi fost reținut. Reacția lui Orban: Ținta sunt eu!

Publicat 9 nov. 2026, 11:33 Actualizat 9 nov. 2026, 13:11 Sursă Realitatea.Net, peter magyar, kontroll.hu

Un nou scandal zguduie scena politică din Ungaria. Premierul Péter Magyar a anunțat luni dimineață, într-o postare publicată pe Facebook, că fratele fostului premier ungar, Viktor Orbán, ar fi fost reținut, făcând referire la relatări din presa maghiară. Ulterior, Orban a confirmat, indirect, informația, acuzând "un joc murdar" pentru și dsuferând că el este țina, iar fratele său doar "o unealtă".

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