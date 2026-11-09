Războiul Rusia-Ucraina, aproape de final? Ce spune Trump despre teritoriile pe care le-ar putea pierde Kievul

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea încheia în curând, iar țara condusă de Volodimir Zelenski va avea, la finalul conflictului, o configurație teritorială diferită. Liderul de la Casa Albă s-a arătat încrezător că Washingtonul este aproape de medierea unui acord de pace, însă nu a oferit detalii despre eventualele concesii teritoriale care ar putea fi incluse în cadrul acestuia.
.Președintele american a susținut că tensiunile dintre liderul rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski reprezintă unul dintre factorii care complică negocierile pentru încheierea războiului.
Trump a menționat, însă, că este încrezător în încheierea conflictului într-un interval scurt și și-a atribuit un rol decisiv în eventualul acord dintre cele două țări.
Ce spune Trump despre acuzațiile că Putin ar tergiversa negocierile
Întrebat dacă Vladimir Putin prelungește intenționat negocierile pentru a întârzia încheierea războiului, Donald Trump a respins această posibilitate și a apărat modul în care administrația sa a gestionat relația cu Moscova.
Președintele american a susținut că nicio altă administrație nu a adoptat o atitudine mai dură față de Rusia decât cea pe care o conduce.
Totodată, liderul american și-a apărat decizia de a permite exporturile de petrol rusesc, în ciuda criticilor potrivit cărora această măsură ar fi redus presiunea economică asupra Kremlinului.
Sprijinul militar pentru Ucraina, prin ochii lui Trump: „Le vând la preț întreg”
În același interviu, Donald Trump a vorbit și despre sprijinul militar acordat Ucrainei de Statele Unite. Acesta a precizat că Washingtonul continuă să furnizeze arme, însă a subliniat că statele europene sunt cele care le achiziționează de la americani la preț întreg.
Prin această afirmație, Trump a reiterat poziția administrației sale potrivit căreia statele europene trebuie să suporte costurile echipamentelor militare destinate Ucrainei.
Trump, despre restricționarea accesului Ucrainei la Starlink
Donald Trump a fost întrebat și despre informațiile potrivit cărora accesul Ucrainei la sistemul de comunicații prin satelit Starlink, deținut de compania lui Elon Musk, ar fi fost restricționat. El a declarat că nu știe cine a fost responsabil pentru oprirea accesului, dar a susținut că serviciul a fost ulterior restabilit.
Declarațiile președintelui american vin în contextul eforturilor diplomatice pentru identificarea unei soluții care să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
Negocieri decisive pentru viitorul Ucrainei la Abu Dhabi
Potrivit Reuters, negocierile trilaterale sunt programate pentru 10 și 11 noiembrie 2026, la Abu Dhabi, cu medierea Statelor Unite. Discuțiile urmează să vizeze garanțiile de securitate pentru perioada postbelică, măsurile de detensionare și aspectele umanitare. Delegația rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin.
Ultimele discuții de pace mediate de SUA au avut loc în februarie 2026, înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze un război împotriva Iranului.