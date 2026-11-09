Războiul Rusia-Ucraina, aproape de final? Ce spune Trump despre teritoriile pe care le-ar putea pierde Kievul

Publicat 9 nov. 2026, 08:08 Actualizat 9 nov. 2026, 08:09

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea încheia în curând, iar țara condusă de Volodimir Zelenski va avea, la finalul conflictului, o configurație teritorială diferită. Liderul de la Casa Albă s-a arătat încrezător că Washingtonul este aproape de medierea unui acord de pace, însă nu a oferit detalii despre eventualele concesii teritoriale care ar putea fi incluse în cadrul acestuia.

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