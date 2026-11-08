Masacru la Cracovia – Parchetul polonez a deschis o anchetă pentru “terorism”

Parchetul polonez a anunțat duminică deschiderea unei anchete pentru o acțiune cu „caracter terorist”, după atacul armat de la Cracovia, în urma căruia șase persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite. Separat, principalul suspect este bănuit că ar fi ucis alte trei persoane, respectiv părinții și sora sa, într-un act distinct comis, potrivit indiciilor descoperite de anchetatori, în dimineața atacului.
Ancheta se concentrează pe uciderea a şase persoane la Cracovia, un act “care constituie o infracţiune teroristă”, dar şi a altor trei persoane la domiciliul atacatorului din Ostrowiec Swietokrzyski, potrivit unui comunicat al parchetului, scrie Agerpres.
Anchetatorii reconstituiau traseul atacatorului, în căutare de indicii şi mărturii.
“De un deceniu se vorbeşte de ameninţarea teroristă externă. Or, terorismul a lovit Polonia din interior”, constată duminică cunoscutul cotidian Gazeta Wyborcza.
Ca un efect al tragediei, trompeta care suna la fiecare ora din turnul bisericii Sfânta Maria din piaţa centrală a Cracoviei nu a mai răsunat de sâmbătă seara, o premiera din 1939.
Polonia este duminică în prima zi de doliu, care se va prelungi şi luni, cu drapelele coborâte în bernă, lumânări aprinse şi slujbe religioase după atacul comis sâmbătă într-o piaţă din centrul Cracoviei de un tânăr polonez “fascinat” de ideile extremei drepte.
Mai multe atacuri cu cuţitul comise în unele instituţii şcolare de către tineri s-au produs în ultimele luni, explicate de premierul Donald Tusk printr-un “cult al violenţei” întreţinut pe reţelele sociale.
Unii locuitori le-au cerut poliţiştilor aflaţi la post să le permită să treacă de cordonul de securitate pentru a depune lumânări la locul tragediei, dar fără succes.
Piaţa, situată în centrul oraşului vechi, foarte apreciată de turişti, a rămas închisă vizitatorilor, iar cafenelele, restaurantele şi magazinele de suveniruri de acolo aveau, în mare parte, uşile închise, potrivit jurnaliştilor de la AFP.