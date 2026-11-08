Masacru la Cracovia – Parchetul polonez a deschis o anchetă pentru “terorism”

Publicat 8 nov. 2026, 14:45 Actualizat 8 nov. 2026, 14:49

Parchetul polonez a anunțat duminică deschiderea unei anchete pentru o acțiune cu „caracter terorist”, după atacul armat de la Cracovia, în urma căruia șase persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite. Separat, principalul suspect este bănuit că ar fi ucis alte trei persoane, respectiv părinții și sora sa, într-un act distinct comis, potrivit indiciilor descoperite de anchetatori, în dimineața atacului.

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