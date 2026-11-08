Iranul anunță că alte două petroliere sunt în flăcări în strâmtoarea Ormuz, pentru că au forțat trecerea

Publicat 8 nov. 2026, 09:33 Sursă Realitatea.net, IRNA

Încă două petroliere au luat foc în strâmtoarea Ormuz după ce au lovit mine în timp ce navigau pe „rute neautorizate” de Teheran, a anunțat duminică agenția oficială iraniană de presă IRNA. Agenţia, care nu a specificat numele sau naţionalitatea navelor.

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