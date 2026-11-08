Iranul anunță că alte două petroliere sunt în flăcări în strâmtoarea Ormuz, pentru că au forțat trecerea

Încă două petroliere au luat foc în strâmtoarea Ormuz după ce au lovit mine în timp ce navigau pe „rute neautorizate” de Teheran, a anunțat duminică agenția oficială iraniană de presă IRNA. Agenţia, care nu a specificat numele sau naţionalitatea navelor.
Marina iraniană a anunțat sâmbătă că un petrolier a lovit o mină și a fost cuprins de flăcări în Strâmtoarea Hormuz, după ce ar fi pătruns într-o zonă maritimă restricționată și și-ar fi dezactivat sistemele de navigație. Potrivit comunicatului oficial, nava a rămas imobilizată după explozia produsă în cursul dimineții, a transmis IRNA.
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Autoritățile de la Teheran susțin că echipajul a ignorat în mod repetat avertismentele transmise de forțele navale iraniene înainte ca incidentul să aibă loc.
Marina iraniană a reiterat că orice navă care încalcă restricțiile impuse în zonă și nu respectă instrucțiunile autorităților riscă să se confrunte cu situații similare.
Cu o zi înainte, Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat că două petroliere au fost implicate în incidente similare după ce au intrat în apele considerate restricționate de Iran, fără coordonare prealabilă cu autoritățile locale.
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Oficialii iranieni avertizează de mai mult timp companiile maritime să evite rutele considerate neautorizate și să respecte cerințele de coordonare impuse de Teheran. Strâmtoarea Hormuz rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte strategice ale comerțului mondial cu petrol, iar orice incident în zonă amplifică temerile privind securitatea transporturilor energetice.
Incidentul are loc pe fondul unei escaladări rapide a tensiunilor dintre Iran și Statele Unite în regiunea Golfului Persic. În ultimele zile, Washingtonul a desfășurat operațiuni militare și a lansat noi atacuri împotriva unor ținte asociate grupărilor susținute de Teheran, în timp ce autoritățile iraniene au acuzat prezența militară americană de destabilizarea securității maritime din zonă.
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