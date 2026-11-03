Donald Trump confirmă noi lovituri americane asupra Iranului pe fondul alegerilor decisive din SUA

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 nov. 2026, 19:22

Președintele american Donald Trump a confirmat că armata SUA a lansat, în primele ore ale zilei de marți, un nou atac asupra unei ținte din Iran, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu, cu doar câteva ore înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

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