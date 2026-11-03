Donald Trump confirmă noi lovituri americane asupra Iranului pe fondul alegerilor decisive din SUA

Președintele american Donald Trump a confirmat că armata SUA a lansat, în primele ore ale zilei de marți, un nou atac asupra unei ținte din Iran, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu, cu doar câteva ore înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite.
Potrivit agenției Reuters, care citează informații publicate de dpa, Trump a declarat într-un interviu pentru Fox News că ținta operațiunii a fost o instalație de apărare aeriană recent finalizată.
Liderul de la Casa Albă a descris operațiunea drept un „atac minor”, deși vine într-un moment politic sensibil, în care republicanii riscă să piardă teren electoral, inclusiv pe fondul conflictului cu Iranul.
Mai multe instituții media relataseră anterior despre un atac asupra unor obiective aflate pe insula iraniană Qeshm, situată în Strâmtoarea Hormuz. Potrivit acestor informații, o poziție a Gardienilor Revoluției ar fi fost lovită după ce de acolo ar fi fost lansată o rachetă către o aeronavă americană.
Deocamdată, nu este clar dacă Trump s-a referit exact la atacul raportat pe insula Qeshm.
Iranul amenință că atacă bazele SUA din România și din alte țări europene
După ce, în noaptea de luni spre marţi, Statele Unite au atacat ţinte pe insula iraniană Qeshm, Iranul a amenințat că ar putea lovi baze americane din România, Italia, Grecia, Albania, Cipru și Marea Britanie dacă Statele Unite continuă loviturile. Anunțul a fost transmis de o publicaţie iraniană de orientare radicală.
Iranul şi SUA sunt în continuare departe de un acord de pace, a declarat marţi pentru Reuters un înalt oficial iranian, în pofida eforturilor diplomatice intensificate menite să evite o reluare a atacurilor aeriene americane şi, eventual, israeliene, după alegerile intermediare care au loc marţi în SUA, a scris publicația Kayhan, potrivit Agerpres..
Deja din noaptea de luni spre marţi Statele Unite au atacat ţinte pe insula iraniană Qeshm. Un oficial american a afirmat că atacul a ţintit rachete antiaeriene. Un alt oficial a afirmat că acest atac pare să fi fost limitat şi nu indică o reluare a unor operaţiuni militare de anvergură.
Prețul petrolului a crescut după atac
Piețele au reacționat rapid la informațiile privind operațiunea militară americană. Cotațiile petrolului au urcat după atacurile confirmate de Washington, arată o analiză Yahoo.news.
Ironia situației este că, cu doar câteva ore înainte, Donald Trump saluta scăderea prețului petrolului și afirma că Iranul este „disperat” să ajungă la un acord.
În ultimele săptămâni, mai multe publicații americane au relatat că administrația de la Washington ar analiza, împreună cu Israelul, posibilitatea unor noi lovituri împotriva Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului.
Conflictul dintre SUA și Iran rămâne unul dintre principalele dosare de securitate externă ale administrației Trump și un factor care influențează atât piețele energetice, cât și dezbaterea politică internă din Statele Unite.