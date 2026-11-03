Taxi înghițit de o groapă uriașă în asfalt, după ploile torențiale | VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 nov. 2026, 18:05

Momente de panică în Istanbul, după ce o porțiune de asfalt s-a surpat în mijlocul unei intersecții aglomerate, iar un taxi a căzut în groapa formată. Pompierii și localnicii au intervenit pentru recuperarea mașinii. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

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