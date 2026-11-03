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Taxi înghițit de o groapă uriașă în asfalt, după ploile torențiale | VIDEO

Taxi înghițit de o groapă uriașă în asfalt, după ploile torențiale. Foto/Captură video

Taxi înghițit de o groapă uriașă în asfalt, după ploile torențiale. Foto/Captură video

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Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 nov. 2026, 18:05

Momente de panică în Istanbul, după ce o porțiune de asfalt s-a surpat în mijlocul unei intersecții aglomerate, iar un taxi a căzut în groapa formată. Pompierii și localnicii au intervenit pentru recuperarea mașinii. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Momente de panică în Istanbul, după ce o porțiune de carosabil s-a surpat în mijlocul unei intersecții intens circulate, iar un taxi a căzut în groapa formată. Incidentul s-a produs pe fondul ploilor torențiale care au provocat inundații în cel mai mare oraș al Turciei.

Autoturismul a rămas blocat cu partea din față în craterul apărut în asfalt. La fața locului au intervenit pompierii, ajutați de localnici, pentru a scoate mașina din groapă.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului. Pentru a preveni alte accidente, autoritățile au securizat zona și au restricționat accesul în perimetrul afectat.

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