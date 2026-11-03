Un copil a murit de rujeolă în New York: primul deces din ultimii peste 30 de ani

Publicat 3 nov. 2026, 15:00 Actualizat 3 nov. 2026, 15:02

Un copil din statul american New York a murit după ce s-a infectat cu virusul rujeolic. Victima nu era vaccinată, iar decesul reprezintă primul provocat de această boală în stat în ultimii peste 30 de ani. Cazul a readus în atenție pericolul reprezentat de rujeolă, în contextul creșterii numărului de îmbolnăviri și al măsurilor de urgență adoptate de autorități.

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