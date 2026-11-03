Un copil a murit de rujeolă în New York: primul deces din ultimii peste 30 de ani

Un copil din statul american New York a murit după ce s-a infectat cu virusul rujeolic. Victima nu era vaccinată, iar decesul reprezintă primul provocat de această boală în stat în ultimii peste 30 de ani. Cazul a readus în atenție pericolul reprezentat de rujeolă, în contextul creșterii numărului de îmbolnăviri și al măsurilor de urgență adoptate de autorități.
Tragedia s-a produs în comitatul Lewis. Până în acest moment, autoritățile sanitare nu au făcut publică identitatea copilului și nici nu au oferit informații despre vârsta sau sexul acestuia.
Primul deces provocat de rujeolă în New York după mai bine de trei decenii
Moartea copilului este primul deces asociat rujeolei înregistrat în statul New York din 1990-1991, când o epidemie a afectat orașul New York. În acea perioadă, cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața, iar alte mii au fost infectate.
Vestea a provocat emoție în rândul autorităților. Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și a subliniat importanța imunizării, în special în contextul răspândirii virusului.
„Ca mamă și bunică, nu îmi pot imagina prin ce trece această familie. Gândurile mele se îndreaptă către toți cei care au cunoscut și au iubit acest copil”, a declarat Kathy Hochul, potrivit publicației New York Post.
Comitatul Lewis, printre zonele cu cele mai multe cazuri de rujeolă
Comitatul Lewis se află pe locul al patrulea în clasamentul zonelor din statul New York cu cele mai multe îmbolnăviri. Până săptămâna trecută, aici fuseseră raportate 15 cazuri de rujeolă, toate în rândul persoanelor nevaccinate.
Situația este și mai îngrijorătoare în comitatul Seneca, unde au fost confirmate 30 de infectări, cel mai mare număr raportat la nivelul statului.
În urmă cu aproximativ o lună, guvernatoarea Kathy Hochul a declarat stare de urgență pentru a facilita intervenția autorităților și organizarea campaniilor de vaccinare în comunitățile afectate.
Măsurile adoptate permit asistenților medicali să solicite testarea pentru rujeolă, iar specialiștii beneficiază de sprijin suplimentar pentru identificarea persoanelor care au intrat în contact cu pacienții infectați.
Autoritățile avertizează asupra riscului de răspândire a bolii
Creșterea numărului de cazuri și decesul copilului nevaccinat au intensificat preocupările privind evoluția epidemiei. Rujeola este o boală virală extrem de contagioasă, care poate provoca forme grave și complicații, în special în cazul copiilor.
Autoritățile sanitare insistă asupra importanței vaccinării, considerată principala metodă de prevenire a îmbolnăvirilor și a complicațiilor asociate rujeolei.