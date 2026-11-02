Masacru în Ucraina, după un atac rusesc asupra unei școli. 24 de oameni au murit, iar 27 sunt dați dispăruți
Foto: Profimedia
Armata rusă a atacat un punct de distribuire a ajutoarelor umanitare din apropierea frontului, iar bilanțul a ajuns la 24 de morți. Printre victime se numără și doi membri ai echipelor de intervenție, iar operațiunile de căutare continuă.
Un atac rusesc în provincia ucraineană Zaporojie s-a soldat cu 24 de morți, după ce forțele Moscovei au lansat aproximativ zece bombe ghidate asupra localității Komișuvaha, aflată în apropierea liniei frontului. Bombardamentul a vizat o școală în care civilii primeau ajutoare umanitare, dar și un adăpost în care oamenii se refugiaseră, scrie AP.
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat inițial că 18 persoane au fost ucise, însă bilanțul a crescut ulterior la 24, potrivit serviciilor ucrainene de urgență. Alte 27 de persoane sunt date dispărute.
Bombele rusești au lovit școala unde localnicii primeau ajutoare
Atacul s-a produs luni, 2 noiembrie, în localitatea Komișuvaha, situată în sud-estul Ucrainei, în provincia Zaporojie. Potrivit președintelui ucrainean, aproximativ zece bombe ghidate au fost lansate asupra zonei în care funcționa un punct de distribuire a ajutoarelor umanitare.
Prima lovitură a vizat clădirea unei școli folosite în scopuri umanitare, unde locuitorii rămași în localitate veneau să primească sprijin. Volodimir Zelenski a descris atacul într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.
„Atacurile au fost îndreptate împotriva unei școli folosite în scopuri umanitare, oamenii primeau ajutor umanitar acolo”, a scris Zelenski.
Președintele ucrainean a explicat și tipul armelor utilizate de forțele ruse. Este vorba despre bombe glisante, obținute prin modificarea bombelor clasice de aviație, cărora le sunt adăugate aripi retractabile și sisteme de navigație prin satelit. Unele dintre acestea pot avea și motoare.
Prin aceste modificări, bombele pot fi lansate de la distanțe de 70-90 de kilometri de țintă, ceea ce permite aviației ruse să lovească obiective fără ca aeronavele să intre în raza de acțiune a sistemelor antiaeriene ucrainene.
Un al doilea atac a vizat adăpostul în care se refugiaseră civilii
Potrivit lui Zelenski, bombardamentul nu s-a oprit la școala folosită pentru distribuirea ajutoarelor. După primul impact, alte bombe au fost lansate direct asupra unui adăpost în care se strânseseră oamenii pentru a se proteja.
Președintele ucrainean a acuzat armata rusă că știa foarte bine că în acel loc se desfășurau în mod regulat operațiuni umanitare.
„Pe lângă acea școală în sine, unele dintre bombele care au urmat impactului inițial au fost lansate asupra 'adăpostului unde oamenii se refugiau'”, a mai susținut Zelenski.
Liderul de la Kiev a insistat că distribuirea ajutoarelor nu era o activitate izolată, ci avea loc în fiecare săptămână, pentru localnicii care au rămas în Komișuvaha, în ciuda apropierii frontului.
„Nu se poate ca rușii să nu știe că, în fiecare săptămână, locuitorii care au rămas în Komișuvaha primesc ajutor umanitar chiar acolo”, a adăugat el.
Bilanțul a ajuns la 24 de morți. Doi salvatori se numără printre victime
Primele informații transmise de autoritățile ucrainene indicau cel puțin 18 persoane ucise, cinci răniți și 27 de oameni dispăruți. Ulterior, serviciile de urgență au anunțat că numărul persoanelor decedate a crescut la 24.
Printre victime se află și doi membri ai unei echipe de intervenție, potrivit Reuters. Autoritățile se tem că bilanțul ar putea crește, întrucât 27 de persoane sunt în continuare date dispărute.
Echipele de salvare au intervenit printre clădirile distruse, însă operațiunile au fost îngreunate de pericolul unor noi atacuri. Potrivit Associated Press, dronele rusești au lovit din nou zona bombardată, în timp ce salvatorii încercau să găsească supraviețuitori printre ruine.
Zelenski acuză Rusia că nu dorește pacea și cere un răspuns ferm din partea aliaților
Președintele ucrainean a calificat bombardamentul drept o nouă dovadă că Moscova nu urmărește dezescaladarea conflictului. Atacul a avut loc la scurt timp după o operațiune umanitară desfășurată în orașul Oleșki, din provincia Herson, unde un armistițiu local de șase zile a permis evacuarea civililor.
Zelenski a susținut că această acțiune ar fi putut deschide calea unor noi inițiative care să demonstreze că progresele către pace sunt posibile. În schimb, bombardamentul din Komișuvaha transmite, în opinia sa, un mesaj complet diferit.
„Acest atac fără precedent este o dovadă în plus că Rusia nu dorește dezescaladarea”, a afirmat președintele ucrainean.
Referindu-se la operațiunea din provincia Herson, în timpul căreia civilii au putut fi evacuați din Oleșki datorită armistițiului umanitar, Zelenski a vorbit despre oportunitatea unor noi pași către oprirea ostilităților.
„După operațiunea umanitară de la Oleșki, unde un armistițiu umanitar de șase zile a permis evacuarea civililor din acest oraș din provincia ucraineană sudică Herson, a fost un moment în care s-ar fi putut face noi pași pentru a demonstra că progresul către pace este posibil”, a transmis liderul de la Kiev.
Acesta a acuzat însă Moscova că a ales să continue atacurile, în loc să profite de oportunitatea creată prin operațiunea umanitară.
„Cu aceste crime, Rusia transmite un semnal complet opus”, a mai afirmat Zelenski, care le-a cerut aliaților Ucrainei „un răspuns contondent și decisiv” împotriva Rusiei.
Atacul a avut loc după încheierea armistițiului din Herson
Bombardamentul din Komișuvaha s-a produs în contextul încheierii armistițiului local convenit pentru facilitarea operațiunii umanitare din Oleșki, oraș aflat sub ocupație rusă. Pauza în lupte a început pe 27 octombrie și s-a încheiat în seara zilei de 1 noiembrie.
Potrivit Reuters, aproape 800 de persoane au fost evacuate în timpul celor șase zile, într-o operațiune despre care Casa Albă a precizat că a fost facilitată de prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.
Armistițiul a permis desfășurarea misiunilor umanitare și evacuarea locuitorilor care doreau să părăsească zona. Atacul asupra Komișuvaha a avut loc însă la scurt timp după expirarea înțelegerii.
Până la transmiterea informațiilor despre bombardament, Rusia nu prezentase propria versiune asupra atacului din localitatea ucraineană.
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