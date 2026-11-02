Masacru în Ucraina, după un atac rusesc asupra unei școli. 24 de oameni au murit, iar 27 sunt dați dispăruți

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 2 nov. 2026, 22:33

Armata rusă a atacat un punct de distribuire a ajutoarelor umanitare din apropierea frontului, iar bilanțul a ajuns la 24 de morți. Printre victime se numără și doi membri ai echipelor de intervenție, iar operațiunile de căutare continuă.

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