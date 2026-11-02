Marea Britanie înăsprește regulile pentru rezidența permanentă. Unii străini vor aștepta chiar și 30 de ani
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Marea Britanie schimbă regulile pentru rezidența permanentă, iar sute de mii de străini vor trebui să aștepte mai mult pentru a obține dreptul de a rămâne definitiv în țară. Pentru anumite categorii de refugiați, perioada poate ajunge la 20 sau chiar 30 de ani.
Guvernul britanic a confirmat luni, 2 noiembrie, reforma prin care înăsprește condițiile de obținere a rezidenței permanente în Marea Britanie. Pentru majoritatea cetățenilor străini, perioada standard de așteptare va crește de la cinci la zece ani, iar în cazul unor categorii de refugiați poate ajunge la trei decenii. Noile măsuri îi vor afecta inclusiv pe cei care locuiesc deja legal în Regatul Unit, iar autoritățile estimează că aproximativ 500.000 de persoane vor trebui să aștepte mai mult decât se așteptau pentru a obține acest statut.
Reforma fusese anunțată în noiembrie 2025 de ministrul britanic de interne, Shabana Mahmood, în cadrul măsurilor guvernului laburist de limitare a imigrației legale și ilegale. Decizia vine într-un context politic tensionat, marcat de ascensiunea formațiunii antiimigrație Reform UK.
În forma finală a proiectului, prezentată luni în Parlament, au fost introduse și unele concesii pentru lucrătorii din domeniul îngrijirii, după ce propunerile inițiale au fost criticate de membri ai Partidului Laburist.
Shabana Mahmood spune că rezidența permanentă trebuie câștigată
Ministrul de interne a susținut că obținerea dreptului de a rămâne definitiv în Marea Britanie nu ar trebui să fie o consecință automată a trecerii timpului. Shabana Mahmood a amintit în fața parlamentarilor că este fiica unor imigranți pakistanezi din regiunea Kashmir și a explicat de ce consideră necesară schimbarea sistemului.
Declarația sa a fost tranșantă:
„Statutul de rezident permanent conferă unul dintre cele mai prețioase drepturi pe care le poate oferi această țară. Dreptul de a trăi în această țară pentru totdeauna trebuie de acum să fie meritat. Nu va mai fi automat”.
Potrivit noilor prevederi, solicitanții vor trebui, în general, să dovedească zece ani de rezidență în Regatul Unit pentru a putea cere statutul permanent, față de cinci ani cât era necesar până acum. Schimbarea îi vizează și pe străinii care se află deja în țară, nu doar pe cei care vor ajunge în Marea Britanie după adoptarea reformei.
Cine poate obține rezidența permanentă după trei sau cinci ani
Noile reguli păstrează perioade mai scurte de așteptare pentru anumite categorii de solicitanți, în funcție de venituri, profesie și contribuția adusă societății britanice.
Cea mai rapidă cale va fi disponibilă persoanelor cu venituri anuale de peste 125.141 de lire sterline, echivalentul a peste 150.000 de euro. Acestea vor putea solicita rezidența permanentă după numai trei ani. Aceeași perioadă se aplică și persoanelor care ajung în Regatul Unit prin programele dedicate celor mai înalte categorii de talente.
Termenul de cinci ani va rămâne valabil pentru:
persoanele cu venituri anuale de peste 50.271 de lire sterline, aproximativ 60.300 de euro;
medicii, asistentele medicale și profesorii care lucrează în anumite ocupații eligibile din serviciile publice;
refugiații primiți prin programe de relocare și alte căi desemnate drept sigure și legale.
În cazul lucrătorilor din domeniul îngrijirii, guvernul a introdus o excepție tranzitorie. Cei care au intrat în această categorie profesională înainte de publicarea Cărții Albe privind imigrația, în mai 2025, își pot păstra traseul de cinci ani dacă au respectat condițiile vizei, inclusiv pragul salarial de 25.000 de lire sterline pe an, și cerințele privind angajatorul și activitatea desfășurată.
Aproximativ un sfert dintre lucrătorii care au intrat sau au trecut la această categorie între 2022 și 2025 nu îndeplinesc condițiile necesare pentru excepție. Aceștia vor putea solicita o nouă viză de cinci ani, fără să fie obligați să rămână la același angajator. Guvernul a anunțat că îi va sprijini să găsească un furnizor de servicii de îngrijire autorizat și un nou loc de muncă.
Măsuri tranzitorii similare vor fi aplicate și anumitor angajați din serviciile publice, inclusiv unor categorii de personal auxiliar din sănătate și educație.
Unii refugiați ar putea aștepta până la 30 de ani
Cele mai restrictive prevederi îi vizează pe refugiații care nu au ajuns în Marea Britanie prin căi sigure și legale. Pentru aceștia, perioada necesară obținerii rezidenței permanente poate ajunge la 20 de ani, iar pentru cei care au intrat ilegal în țară, inclusiv traversând Canalul Mânecii cu ambarcațiuni mici, termenul poate crește la 30 de ani.
Există însă și posibilitatea reducerii perioadei de așteptare. Refugiații care intră într-un program susținut de muncă, educație sau formare profesională pot beneficia de o cale mai rapidă, cu condiția să îndeplinească cerințele impuse de autorități. Pentru cei care au intrat ilegal, se poate adăuga o perioadă suplimentară de zece ani.
În cazul persoanelor care au primit beneficii sociale sau au încălcat regulile privind imigrația, accesul la rezidența permanentă poate fi, de asemenea, amânat. Cadrul final prevede că solicitanții care au beneficiat de ajutoare publice trebuie să fi avut cinci ani consecutivi fără a apela la aceste fonduri pentru a putea accesa anumite trasee mai scurte.
Cazier curat, engleză la nivel ridicat și fără datorii către stat
Pe lângă perioada de rezidență, candidații vor trebui să îndeplinească mai multe condiții obligatorii. Autoritățile britanice cer un cazier judiciar curat, cunoașterea limbii engleze la un nivel ridicat și lipsa datoriilor restante către stat.
De asemenea, solicitanții trebuie să fi contribuit timp de cel puțin trei ani la sistemul britanic de asigurări naționale, prin plata contribuțiilor aferente. Aceste cerințe vor constitui o condiție de bază pentru obținerea statutului, indiferent de perioada de așteptare aplicabilă fiecărei categorii.
Noile reguli vor întârzia rezidența permanentă pentru 500.000 de persoane
Reforma va fi introdusă pe parcursul anului 2027, iar modificările vor începe să fie incluse în regulile de imigrație începând din decembrie 2026. Guvernul estimează că aproximativ 500.000 de persoane vor obține rezidența permanentă mai târziu decât ar fi făcut-o în baza sistemului actual.
În același timp, autoritățile britanice estimează că aproximativ 1,9 milioane de persoane vor obține acest statut până în 2030.
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