Marea Britanie înăsprește regulile pentru rezidența permanentă. Unii străini vor aștepta chiar și 30 de ani

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 2 nov. 2026, 22:10

Marea Britanie schimbă regulile pentru rezidența permanentă, iar sute de mii de străini vor trebui să aștepte mai mult pentru a obține dreptul de a rămâne definitiv în țară. Pentru anumite categorii de refugiați, perioada poate ajunge la 20 sau chiar 30 de ani.

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