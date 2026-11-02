Retragere masivă în Europa: 7 milioane de prezervative ar putea avea defecte

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 nov. 2026, 19:30

O alertă declanșată de autoritățile franceze vizează aproximativ 7 milioane de prezervative ultrafine comercializate în Europa. Produsele sunt retrase de pe piață după ce au fost descoperite defecte de fabricație care le-ar putea face să se rupă, crescând riscul unor sarcini nedorite.

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