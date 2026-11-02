Retragere masivă în Europa: 7 milioane de prezervative ar putea avea defecte

O alertă declanșată de autoritățile franceze vizează aproximativ 7 milioane de prezervative ultrafine comercializate în Europa. Produsele sunt retrase de pe piață după ce au fost descoperite defecte de fabricație care le-ar putea face să se rupă, crescând riscul unor sarcini nedorite.
Aproximativ șapte milioane de prezervative ultrafine sunt vizate de o operațiune de retragere de pe piața europeană, după ce testele de laborator au identificat probleme de calitate care pot compromite protecția oferită. Produsele ar putea să se rupă în timpul utilizării, ceea ce crește riscul apariției unor sarcini nedorite și al transmiterii infecțiilor cu transmitere sexuală.
Măsura vizează 15 modele fabricate de compania malaeziană Richter Rubber Technology și distribuite în Europa sub mai multe mărci comerciale, potrivit informațiilor publicate de Euronews.
Autoritățile franceze precizează că cele șapte milioane de unități reprezintă cantitatea totală afectată la nivelul Uniunii Europene. O parte dintre acestea au ajuns și pe piața din Franța.
Prezervativele nu au trecut testele de rezistență
Verificările efectuate în laborator au scos la iveală deficiențe importante în ceea ce privește siguranța produselor. Prezervativele testate nu au îndeplinit cerințele privind rezistența la presiune și volumul necesar înainte de spargere. De asemenea, au fost identificate probleme în cadrul testelor destinate depistării perforațiilor.
Specialiștii au asociat neconformitățile cu variații ale grosimii și ale calității stratului de latex utilizat în procesul de fabricație. Aceste imperfecțiuni pot afecta integritatea prezervativelor și pot crește probabilitatea ca acestea să se rupă în timpul folosirii.
În urma rezultatelor, autoritățile franceze au decis suspendarea pentru o perioadă de un an a importului și comercializării prezervativelor ultrafine fabricate prin metoda considerată neconformă. Restricția poate fi prelungită, iar măsurile includ atât scoaterea produselor din magazine, cât și rechemarea celor care au fost deja cumpărate.
Utilizatorii au raportat cazuri de rupere și sarcini nedorite
Problemele nu au fost semnalate doar în urma verificărilor tehnice. Potrivit autorităților franceze, opt utilizatori au raportat recent incidente în care prezervativele s-au rupt în timpul utilizării.
În unele dintre aceste situații au fost semnalate și sarcini nedorite, asociate produselor provenite din loturile analizate.
Riscul nu se limitează la o posibilă sarcină. Dacă prezervativul se rupe, protecția împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală poate fi compromisă, motiv pentru care autoritățile recomandă precauție persoanelor care au folosit produsele vizate.
Ce recomandări primesc persoanele care au folosit produsele retrase
Persoanele care au utilizat prezervativele incluse în retragere sunt sfătuite să solicite îndrumare medicală și să ia în considerare efectuarea unor teste pentru infecții cu transmitere sexuală.
În cazul femeilor care observă o întârziere a menstruației, este recomandat și un test de sarcină. Pentru evaluarea riscurilor și stabilirea eventualelor măsuri suplimentare, utilizatorii pot apela la medic sau la un centru specializat.
Nu este prima retragere de acest tip
Actuala operațiune vine după alte două acțiuni de retragere desfășurate în lunile mai și august, când aproximativ 260.000 de prezervative au fost scoase de pe piață.
Noua alertă extinde semnificativ amploarea măsurilor, cantitatea totală vizată ajungând la aproximativ șapte milioane de produse la nivel european.