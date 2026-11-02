Aliații europeni se tem că Donald Trump ar putea pedepsi alianța după alegerile din SUA. Mii de soldați americani ar putea fi retrași din Europa
Donald Trump / Sursa foto Profimedia
Aliații europeni ai Statelor Unite se pregătesc pentru un posibil scenariu tensionat în relația cu Washingtonul, în contextul alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului prezidențial. Potrivit unei analize publicate de POLITICO, mai mulți diplomați NATO se tem că o eventuală înfrângere a republicanilor l-ar putea determina pe Donald Trump să își intensifice criticile la adresa Alianței Nord-Atlantice și să adopte măsuri care să afecteze securitatea Europei.
Printre riscurile luate în calcul se numără retragerea unui număr suplimentar de militari americani de pe continent, reducerea contribuțiilor financiare ale SUA la NATO și diminuarea sprijinului acordat Ucrainei. Îngrijorările apar într-un moment delicat pentru securitatea europeană, în care Rusia își intensifică acțiunile de sabotaj și operațiunile de război hibrid.
Mii de militari americani ar putea fi retrași din Europa. Decizia care îngrijorează NATO
Una dintre principalele temeri ale diplomaților europeni este legată de evaluarea prezenței militare americane pe continent, care ar urma să fie finalizată în luna decembrie, arată news.ro.
Trei oficiali NATO citați de POLITICO consideră că, dacă republicanii vor suferi o înfrângere importantă, Donald Trump ar putea folosi această analiză pentru a accelera retragerea trupelor americane și pentru a transmite un mesaj electoratului său.
O altă posibilitate luată în calcul este condiționarea menținerii militarilor americani în Europa de acceptarea unui acord de pace pentru Ucraina, susținut de Washington.
Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt al NATO și cercetătoare la Royal United Services Institute, avertizează asupra riscului ca prezența militară americană, viitorul Ucrainei și securitatea europeană să devină subiectele unei negocieri mai ample între Washington și Moscova.
Potrivit acesteia, o asemenea abordare ar putea crea o situație extrem de periculoasă pentru securitatea Europei.
SUA ar putea reduce finanțarea NATO și sprijinul militar pentru Ucraina
Retragerea trupelor nu este singurul scenariu care îi preocupă pe aliații europeni. Diplomații iau în calcul și posibilitatea ca administrația Trump să reducă participarea financiară a Statelor Unite la fondurile comune ale NATO.
De asemenea, ar putea fi limitat programul PURL, prin intermediul căruia sunt achiziționate arme pentru Ucraina cu sprijinul aliaților NATO.
O eventuală apropiere suplimentară dintre Donald Trump și Vladimir Putin ar putea complica și mai mult situația de securitate de pe continent, în condițiile în care Rusia își intensifică acțiunile de sabotaj și operațiunile hibride în statele europene.
O retragere americană de amploare ar pune Europa în dificultate, mai ales în ceea ce privește înlocuirea unor capacități militare importante: apărarea antiaeriană, războiul electronic, informațiile și recunoașterea, realimentarea avioanelor în aer și anumite componente logistice.
Pete Hegseth ar putea pleca de la Pentagon după alegeri
Un alt element de incertitudine îl reprezintă viitorul conducerii Pentagonului. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, se confruntă cu nemulțumiri în Congres, în special din cauza refuzului de a oferi parlamentarilor informări periodice despre bugete și operațiuni militare.
O eventuală victorie importantă a democraților ar putea deschide calea unor investigații parlamentare privind îndepărtarea mai multor generali și amirali din funcții, dar și modul în care este gestionat conflictul cu Iranul.
În aceste condiții, există speculații că Hegseth ar putea părăsi funcția. O schimbare la conducerea Departamentului Apărării ar putea întârzia deciziile privind redistribuirea sau retragerea trupelor americane din Europa cu săptămâni sau chiar luni.
Deși Congresul ar putea limita o parte dintre deciziile președintelui, diplomații și experții avertizează că există incertitudini privind eficiența acestor mecanisme de control. Legislația americană prevede în prezent un prag minim de 76.000 de militari pentru prezența trupelor SUA în Europa, însă aplicarea acestei limite ar putea ajunge în instanță.
Casa Albă respinge îngrijorările aliaților NATO
Administrația americană nu împărtășește temerile exprimate de diplomații europeni. Olivia Wales, secretar adjunct de presă la Casa Albă, a susținut că Donald Trump a contribuit mai mult decât oricare alt lider la consolidarea NATO.
Oficialul american a invocat angajamentele aliaților privind creșterea cheltuielilor pentru apărare până la 5% din PIB până în 2035, consolidarea prezenței militare americane în Groenlanda și eforturile administrației de a pune capăt războiului din Ucraina.
Totuși, Casa Albă a recunoscut că președintele este nemulțumit de poziția unor aliați în legătură cu războiul din Iran.
Mesajul transmis de administrație este că Donald Trump va continua să promoveze interesele Statelor Unite atât pe plan intern, cât și în relațiile externe.
Nu toți aliații cred că Trump va lua măsuri radicale împotriva NATO
În timp ce unii diplomați se pregătesc pentru un posibil conflict politic între Washington și partenerii europeni, există și oficiali care consideră că scenariile privind o retragere masivă a trupelor americane trebuie privite cu prudență.
Ministrul Apărării din Muntenegru, Dragan Krapović, a amintit că speculațiile privind o eventuală ieșire a Statelor Unite din NATO au existat și în trecut, fără ca acest lucru să se întâmple.
Acesta a subliniat că deciziile privind reducerea efectivelor militare americane din Europa implică și Congresul Statelor Unite.
Cu toate acestea, un alt diplomat NATO a exprimat îndoieli cu privire la predictibilitatea deciziilor actualului lider de la Casa Albă.
Alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului, programate pentru marți, 3 noiembrie, sunt urmărite astfel cu atenție în capitalele europene. Rezultatul scrutinului ar putea influența echilibrul politic de la Washington și relația administrației Trump cu NATO, într-un moment în care securitatea continentului este deja pusă la încercare de războiul din Ucraina și de tensiunile cu Rusia.
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