Aliații europeni se tem că Donald Trump ar putea pedepsi alianța după alegerile din SUA. Mii de soldați americani ar putea fi retrași din Europa

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 nov. 2026, 11:12

Aliații europeni ai Statelor Unite se pregătesc pentru un posibil scenariu tensionat în relația cu Washingtonul, în contextul alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului prezidențial. Potrivit unei analize publicate de POLITICO, mai mulți diplomați NATO se tem că o eventuală înfrângere a republicanilor l-ar putea determina pe Donald Trump să își intensifice criticile la adresa Alianței Nord-Atlantice și să adopte măsuri care să afecteze securitatea Europei.

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