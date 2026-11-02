Haos în Rusia și Ucraina după un atac cibernetic asupra sistemelor de alertă. Ana Maria Păcuraru explică ce riscuri există pentru România și RO-Alert?

Publicat 2 nov. 2026, 10:20 Actualizat 2 nov. 2026, 10:21 Sursă Realitatea PLUS

Este haos în Rusia și Ucraina după un atac cibernetic care a lovit sistemele de urgență. Alerta au apărut cu doar câteva înainte să expire ultimul armistițiu respectat în acest război. Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatorul emisiunii "Miza Zilei", a explicat ce riscuri există pentru România și RO-Alert,

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