Iliana Iotova conduce detașat în exit-pollurile din Bulgaria. Opoziția pro-occidentală a dezamăgit la vot
Iliana Iotova. Foto: Profimedia
Sondajele realizate la ieșirea de la urne o indică pe Iliana Iotova drept câștigătoarea alegerilor prezidențiale din Bulgaria. Candidata susținută de formațiunea lui Rumen Radev are un avans considerabil în fața lui Andrei Ghiurov, reprezentantul opoziției pro-occidentale.
Iliana Iotova, președinta în exercițiu a Bulgariei, este indicată de sondajele realizate la ieșirea de la urne drept câștigătoarea turului al doilea al alegerilor prezidențiale desfășurate duminică. Candidata, care susține dialogul cu Moscova, îl devansează pe Andrei Ghiurov, fost prim-ministru interimar sprijinit de opoziția pro-occidentală, potrivit AFP și mai multor publicații internaționale.
Estimările diferă în funcție de institutul care a realizat cercetarea, însă toate o plasează pe Iotova în fața contracandidatului său. Alpha Research îi atribuie 52,5% din voturi, în timp ce Market Links indică un rezultat de 50,7%. În cazul lui Ghiurov, procentele estimate sunt cuprinse între 43,4% și 44%.
Associated Press a relatat, de asemenea, că mai multe institute de sondare o creditează pe Iotova cu aproximativ 52% din voturi, în timp ce Ghiurov ar fi obținut în jur de 44%. Aceste cifre sunt provizorii și trebuie confirmate prin numărătoarea oficială. Rezultatele parțiale sunt așteptate în cursul serii, iar Reuters estima că rezultatul final ar putea fi anunțat luni.
Iliana Iotova ar putea deveni prima femeie aleasă președinte al Bulgariei
Dacă estimările se confirmă, Iliana Iotova va obține propriul mandat prezidențial de cinci ani și va deveni prima femeie aleasă în funcția de șef al statului bulgar.
Iotova a preluat atribuțiile prezidențiale în ianuarie 2026, după ce Rumen Radev a demisionat pentru a intra în politica parlamentară. Ulterior, formațiunea condusă de acesta, Bulgaria Progresistă, a câștigat alegerile parlamentare anticipate din aprilie, obținând 131 dintre cele 240 de mandate din Parlament și formând o majoritate.
Constituția Bulgariei prevede că președintele este ales pentru un mandat de cinci ani și poate ocupa funcția pentru cel mult două mandate. Până la scrutinul de duminică, Iotova a exercitat funcția de șef al statului în urma demisiei lui Radev.
Opoziția pro-occidentală nu a reușit să obțină președinția
Andrei Ghiurov a intrat în cursa electorală cu susținerea formațiunilor reformiste și pro-occidentale „Bulgaria Democratică” și „Continuăm Schimbarea”, dar și a unor grupări politice din afara Parlamentului.
În campanie, acesta a promovat o platformă pro-occidentală, cu susținerea apartenenței Bulgariei la Uniunea Europeană și NATO. Ghiurov a criticat, totodată, guvernarea asociată lui Rumen Radev, atât pentru abordarea politicii externe, cât și pentru modul în care a gestionat problemele economice interne, inclusiv creșterea prețurilor.
Reprezentanții taberei sale au atras atenția asupra riscului ca aceeași zonă politică să controleze atât președinția, cât și guvernul și majoritatea parlamentară. O victorie a lui Iotova ar menține funcția prezidențială în tabăra politică aflată la guvernare.
Relația cu Rusia și războiul din Ucraina, teme centrale ale confruntării
Diferențele dintre cei doi candidați au fost vizibile mai ales în privința războiului din Ucraina și a relației Bulgariei cu Rusia. Dezbaterea a căpătat o importanță suplimentară în contextul atacurilor cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în apropierea coastelor Bulgariei și României.
Reuters a relatat că atacurile din ultima lună au provocat îngrijorări privind extinderea efectelor războiului din Ucraina asupra securității maritime din regiune. Aproximativ douăzeci de marinari sunt considerați morți sau dispăruți, iar o navă portcontainer grecească s-a scufundat miercuri, 28 octombrie, după ce a fost lovită de drone maritime. Ambii candidați au condamnat atacurile și au susținut găsirea unei soluții diplomatice pentru încheierea războiului.
Iliana Iotova, susținută de formațiunea premierului Rumen Radev, a pledat pentru negocieri cu Rusia și pentru oprirea conflictului printr-un acord diplomatic. În timpul unei dezbateri televizate desfășurate joi seara, aceasta a afirmat că „pacea poate fi obţinută doar prin negocieri”.
„Acordarea mai multor bani Ucrainei, furnizarea de noi arme, mai sofisticate, duce doar la mai multe distrugeri şi la moartea a numeroase persoane de ambele părţi”, a declarat Iliana Iotova, care s-a prezentat drept o „preşedintă a păcii”, susținând în același timp apartenența Bulgariei la NATO.
Andrei Ghiurov a avut o poziție diferită și a cerut ca responsabilitatea Rusiei în conflict să fie numită explicit. „Rusia trebuie să înceteze agresiunea pentru a putea fi făcuţi următorii paşi”, a afirmat acesta.
„Să numim ţara din care provin ameninţările”, a adăugat Ghiurov, criticând-o pe contracandidata sa pentru că nu a acuzat direct Moscova în legătură cu amenințările din regiune.
Bulgaria are legături istorice și culturale puternice cu Rusia, iar relația cu Moscova continuă să împartă societatea, în special după declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Deși există un consens larg între formațiunile parlamentare privind orientarea europeană a țării, pozițiile față de Rusia și războiul din Ucraina rămân diferite.
Surse internaționale consultate pentru actualizare: Associated Press, Reuters și AFP. AP confirmă estimările de aproximativ 52% pentru Iotova și 44% pentru Ghiurov, iar Reuters oferă contextul privind atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră și calendarul estimat al rezultatelor oficiale.
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