Iliana Iotova conduce detașat în exit-pollurile din Bulgaria. Opoziția pro-occidentală a dezamăgit la vot

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 1 nov. 2026, 21:08

Sondajele realizate la ieșirea de la urne o indică pe Iliana Iotova drept câștigătoarea alegerilor prezidențiale din Bulgaria. Candidata susținută de formațiunea lui Rumen Radev are un avans considerabil în fața lui Andrei Ghiurov, reprezentantul opoziției pro-occidentale.

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