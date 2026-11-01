SUA negociază un armistițiu în Marea Neagră. Turcia și Ucraina, implicate în eforturile pentru un acord de securitate

Statele Unite intensifică eforturile diplomatice pentru obținerea unui armistițiu limitat în Marea Neagră, pe fondul interesului internațional tot mai mare pentru un acord care să asigure securitatea navigației. În acest context, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Istanbul cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, discuțiile vizând protejarea rutelor maritime și reluarea transporturilor de cereale prin regiune. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că sprijinul internațional pentru o astfel de inițiativă este în creștere.
Marco Rubio anunță discuții pentru un armistițiu în Marea Neagră
Washingtonul analizează propunerile Turciei privind protejarea transporturilor de cereale prin Marea Neagră. Secretarul de stat american afirmă că tot mai multe țări sunt dispuse să susțină un acord menit să reducă riscurile la adresa securității alimentare globale.
În urma discuțiilor de la Istanbul, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat că Ankara va continua negocierile, inclusiv cu Moscova, pentru restabilirea siguranței navigației în Marea Neagră. Liderul turc a condamnat atacurile asupra navelor comerciale, indiferent de autorii acestora.
Turcia și Ucraina, implicate în eforturile pentru un acord de securitate
Turcia și Ucraina încearcă să găsească soluții pentru reluarea transporturilor în siguranță prin Marea Neagră. Demersul are ca obiectiv protejarea exporturilor de cereale și limitarea efectelor războiului asupra statelor dependente de aceste importuri.
În același timp, liderul de la Kiev a anunțat pregătirea unui nou format de negocieri între Ucraina, Statele Unite și Rusia, programat pentru prima jumătate a lunii noiembrie. Până în prezent, părțile nu au ajuns la un acord privind oprirea atacurilor din Marea Neagră.