SUA negociază un armistițiu în Marea Neagră. Turcia și Ucraina, implicate în eforturile pentru un acord de securitate

Publicat 1 nov. 2026, 15:05 Actualizat 1 nov. 2026, 15:06 Sursă Realitatea PLUS

Statele Unite intensifică eforturile diplomatice pentru obținerea unui armistițiu limitat în Marea Neagră, pe fondul interesului internațional tot mai mare pentru un acord care să asigure securitatea navigației. În acest context, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Istanbul cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, discuțiile vizând protejarea rutelor maritime și reluarea transporturilor de cereale prin regiune. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că sprijinul internațional pentru o astfel de inițiativă este în creștere.

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