Volodimir Zelenski: ”Rusia a ucis 120 de membri ai clerului de la începutul invaziei din Ucraina”

Atacurile rusești au provocat moartea a aproximativ 120 de membri ai clerului ucrainean și au avariat peste 800 de lăcașuri de cult și instituții religioase de la începutul invaziei la scară largă, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit publicației The Kyiv Independent.
Volodimir Zelenski: ”Rusia a ucis 120 de membri ai clerului în mod intenționat”
Președintele ucrainean a vorbit despre atacurile ruseşti asupra clerului într-un interviu acordat emisiunii This Week on Capitol Hill. Moderatorul Tony Perkins i-a cerut să răspundă comentatorilor americani, printre care şi Tucker Carlson, care au acuzat Kievul că persecută minorităţile religioase.
Volodimir Zelenski a răspuns descriind pagubele pe care războiul Rusiei le-a provocat instituţiilor religioase din Ucraina.
Aproximativ 800 de lăcaşuri de cult au fost distruse sau avariate în timpul războiului, a adăugat el.
De asemenea, președintele Ucrainei a menţionat Consiliul Panucrainean al Bisericilor şi Organizaţiilor Religioase, care include reprezentanţi ai 15 biserici şi grupuri religioase şi se reuneşte pentru a discuta despre ajutorul umanitar şi alte probleme legate de război.
Zelenski și Patriarhul Bartolomeu au discutat despre situația umanitară din Ucraina
Pe 31 octombrie, Zelenski a efectuat o vizită în Turcia, unde s-a întâlnit cu preşedintele Recep Tayyip Erdogan şi cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, la Istanbul. În cadrul întrevederii cu liderul religios, au fost discutate situaţia umanitară din Oleşki, localitate ocupată de ruşi, şi eforturile de pace, potrivit Preşedinţiei ucrainene.