Volodimir Zelenski: ”Rusia a ucis 120 de membri ai clerului de la începutul invaziei din Ucraina”

Publicat 1 nov. 2026, 07:21 Actualizat 1 nov. 2026, 07:29

Atacurile rusești au provocat moartea a aproximativ 120 de membri ai clerului ucrainean și au avariat peste 800 de lăcașuri de cult și instituții religioase de la începutul invaziei la scară largă, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit publicației The Kyiv Independent.

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