Criză politică în Polonia. Președintele Karol Nawrocki face apel la ”restabilirea statului de drept”

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a avertizat sâmbătă dimineață că tensiunile dintre președinție și guvern pe tema Tribunalului Constituțional pun în pericol securitatea internă a țării, în urma agravării conflictului instituțional în cursul nopții de vineri, informează AFP și dpa.
Karol Nawrocki face apel la restabilirea statului de drept
Adresându-se protestatarilor adunați în fața sediului Tribunalului Constituțional, Nawrocki a cerut ”restabilirea statului de drept și retragerea din incinta Tribunalului Constituțional a forțelor de securitate desfășurate de guvern”.
Aflat vineri seară în avion, în drum spre Senegal, unde urma să efectueze o vizită oficială, șeful statului polonez și-a întrerupt călătoria după ce a aflat că poliția a pătruns în sediul Tribunalului Constituțional, iar președintele instituției a fost suspendat din funcție.
Poliția a precizat că intervenția a avut loc în urma unor incidente produse în exteriorul instituției, inclusiv aruncarea unor obiecte periculoase în direcția agenților. La rândul său, Tribunalul a anunțat pe site-ul oficial suspendarea președintelui său, Bogdan Swieczkowski.
Disputa privind Tribunalul Constituțional, un conflict de durată
Considerat de Uniunea Europeană prea dependent de puterea politică, Tribunalul Constituțional polonez s-a aflat în centrul unei dispute între Bruxelles și guvernul de la Varșovia condus de partidul Lege și Justiție (PiS), în perioada 2015-2023.
Începând din 2015, guvernul PiS a numit judecători considerați apropiați de puterea politică, ale căror numiri nu au fost recunoscute de Uniunea Europeană și de actualul premier proeuropean, Donald Tusk.
După revenirea la putere în 2023, Tusk a promis să soluționeze criza instituțională.
La începutul acestui an, președintele Karol Nawrocki, aliat al fostului guvern naționalist, a refuzat să primească jurământul a trei dintre cei șase judecători nominalizați de parlament.
În paralel, Bogdan Swieczkowski a blocat preluarea funcției de către judecătorii aleși de actuala majoritate parlamentară, amplificând conflictul dintre instituțiile statului.