Criză politică în Polonia. Președintele Karol Nawrocki face apel la ”restabilirea statului de drept”

Publicat 31 oct. 2026, 11:18 Actualizat 31 oct. 2026, 11:19

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a avertizat sâmbătă dimineață că tensiunile dintre președinție și guvern pe tema Tribunalului Constituțional pun în pericol securitatea internă a țării, în urma agravării conflictului instituțional în cursul nopții de vineri, informează AFP și dpa.

Distribuie articolul