Franța a transmis Bulgariei imagini clare cu drona care a scufundat o navă în Marea Neagră - VIDEO

Marina Franceză a făcut publice imagini surprinse de o aeronavă de patrulare care a detectat dronele navale implicate în atacul asupra unui vas de transport scufundat în apropiere de Capul Kaliakra din Bulgaria. Fotografiile, inclusiv una cu o dronă atacatoare, oferă autorităților de la Sofia indicii importante în ancheta privind unul dintre cele mai grave incidente maritime produse recent în Marea Neagră, după cum îl califică presa bulgară.
Marina Franceză a publicat, pe pagina sa oficială de Facebook, imagini surprinse de o aeronavă de patrulare maritimă. Aparatul a detectat dronele de suprafață implicate în atacul asupra portcontainerului CONTSHIP JET, scufundat în apropiere de Capul Kaliakra.
Avion francez a detectat dronele înaintea atacului
Atacul a avut loc pe 28 octombrie, la aproximativ 27 de kilometri est de Capul Kaliakra, și s-a soldat cu scufundarea navei comerciale după trei lovituri consecutive. Toți cei 18 membri ai echipajului au fost salvați, însă autoritățile bulgare încearcă încă să stabilească cine se află în spatele operațiunii.
Potrivit informațiilor transmise de autoritățile bulgare, atacul reprezintă al cincilea incident de acest tip produs în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră în luna octombrie 2026, scrie publicația Actualno. Ministerul bulgar al Apărării a confirmat că amenințarea a fost observată atât de sistemele navale de supraveghere, cât și de aeronava franceză aflată în misiune de patrulare.
Echipajul a fost salvat înainte ca nava să se scufunde
Imediat după primul impact, trei nave ale Marinei bulgare au fost trimise la locul incidentului pentru evacuarea echipajului.
La bord se aflau 14 cetățeni filipinezi și 4 ucraineni. Toți au fost salvați, însă mai multe containere au căzut în mare, iar nava s-a scufundat ulterior.
Autoritățile de la Sofia nu au anunțat deocamdată cine se află în spatele operațiunii. Premierul bulgar a precizat că este în desfășurare o expertiză complexă, iar anchetatorii analizează toate datele disponibile înainte de formularea unor concluzii oficiale.