Franța a transmis Bulgariei imagini clare cu drona care a scufundat o navă în Marea Neagră - VIDEO

Publicat 30 oct. 2026, 19:38 Actualizat 30 oct. 2026, 19:41 Sursă Realitatea.net, actualno

Marina Franceză a făcut publice imagini surprinse de o aeronavă de patrulare care a detectat dronele navale implicate în atacul asupra unui vas de transport scufundat în apropiere de Capul Kaliakra din Bulgaria. Fotografiile, inclusiv una cu o dronă atacatoare, oferă autorităților de la Sofia indicii importante în ancheta privind unul dintre cele mai grave incidente maritime produse recent în Marea Neagră, după cum îl califică presa bulgară.

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