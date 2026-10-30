MAE, atenționare pentru românii care călătoresc în Franța. Proteste și blocaje în mai multe orașe

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța sâmbătă, 31 octombrie, când sunt anunțate proteste în mai multe orașe. Manifestațiile ar putea avea loc în centrele urbane și ar putea provoca blocaje în intersecții, sensuri giratorii, benzinării, noduri feroviare și depozite petroliere.
MAE, recomandări pentru românii care călătoresc în Franţa
Autorităţile române avertizează că transporturile publice, rutiere, feroviare şi aeriene din Franţa ar putea fi afectate de perturbări, în special în marile oraşe şi în zonele vizate de apelurile la blocaje.
Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetăţenilor români să urmărească permanent informaţiile privind circulaţia trenurilor şi transportul public. Pentru verificarea situaţiei în timp real, aceştia pot utiliza aplicaţia SNCF Connect şi site-ul oficial al companiei feroviare SNCF, unde sunt disponibile previziuni pentru principalele categorii de trenuri.
De asemenea, MAE recomandă verificarea informaţiilor publicate de aeroporturile din localităţile franceze de plecare sau de destinaţie, pentru identificarea eventualelor modificări ale orarelor de zbor.
Numere de telefon pentru asistenţă consulară
Românii care au nevoie de asistenţă consulară pot contacta Consulatul General al României la Paris la numerele +33147052966 şi +33147052755.
Pentru situaţiile dificile, speciale sau urgente, cetăţenii români au la dispoziţie şi telefoanele de permanenţă ale reprezentanţelor consulare, în funcţie de circumscripţia de reşedinţă:
Consulatul General al României la Paris: +33680713729;
Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;
Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;
Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.
Totodată, MAE recomandă consultarea site-urilor misiunilor diplomatice şi consulare ale României din Franţa, precum şi a portalului www.mae.ro. Cetăţenii români care călătoresc în străinătate pot utiliza şi aplicaţia „Călătoreşte informat”, care pune la dispoziţie informaţii şi sfaturi utile pentru deplasările în afara ţării.