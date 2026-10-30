MAE, atenționare pentru românii care călătoresc în Franța. Proteste și blocaje în mai multe orașe

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 oct. 2026, 17:08

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța sâmbătă, 31 octombrie, când sunt anunțate proteste în mai multe orașe. Manifestațiile ar putea avea loc în centrele urbane și ar putea provoca blocaje în intersecții, sensuri giratorii, benzinării, noduri feroviare și depozite petroliere.

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