Val de scuze din Bulgaria pentru români, după declarațiile lui Rumen Radev. Este revoltă la Sofia
Premierul Bulgariei Rumen Radev
Val de indignare în Bulgaria, după ce premierul Rumen Radev a sugerat că România ar fi provocat noi atacuri asupra navelor din Marea Neagră prin acuzațiile lansate la adresa Rusiei. Declarațiile au stârnit reacții puternice în rândul politicienilor și al cetățenilor bulgari, iar sute de mesaje de solidaritate și scuze au fost adresate românilor. Mulți dintre cei care au reacționat au ținut să transmită că poziția premierului nu reprezintă întreaga populație a Bulgariei.
Controversa a izbucnit după declarațiile făcute de Rumen Radev la Forumul Economic de la Sofia, pe 26 octombrie. Premierul bulgar a criticat poziția României, care a indicat Rusia drept responsabilă pentru atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Acesta a sugerat că reacția autorităților de la București nu a împiedicat alte atacuri, ba chiar ar fi contribuit la escaladarea situației, o afirmație care a provocat nemulțumiri inclusiv în propria țară.
Bulgarii, revoltați de declarațiile premierului Rumen Radev. Critici dure la Sofia
Afirmațiile premierului au provocat un val de reacții în Bulgaria, unde politicieni, profesori și reprezentanți ai societății civile au criticat modul în care acesta a vorbit despre România. Mai multe voci publice l-au acuzat pe Radev că încearcă să transfere responsabilitatea pentru atacurile asupra navelor către autoritățile române, în loc să condamne ferm acțiunile celor vinovați. Nemulțumirile s-au amplificat după ce o altă navă comercială a fost atacată în apropierea litoralului bulgăresc, conform presei externe.
Printre cei care au reacționat s-a numărat și Nikolai Denkov, fost premier al Bulgariei, care a criticat public declarațiile actualului șef al Guvernului. Acesta a atras atenția că, în ciuda poziției prudente adoptate de Sofia față de Rusia, atacurile cu drone din Marea Neagră au continuat. Denkov a cerut explicații despre eficiența acestei abordări și despre riscurile tot mai mari pentru securitatea Bulgariei.
Critici au venit și din partea lui Kliment Ionchev, fost director de comunicare al clubului de fotbal Levski Sofia, care s-a întrebat de ce premierul ar face afirmații ce riscă să afecteze relațiile cu România. Acesta a ironizat poziția șefului Guvernului și a sugerat că, în loc să provoace tensiuni cu statele vecine, autoritățile ar trebui să fie preocupate de siguranța propriilor cetățeni. Profesorul Emil Jasim a criticat, la rândul său, logica declarațiilor și faptul că atacurile au continuat inclusiv în apropierea coastelor Bulgariei.
Sute de bulgari le-au transmis românilor mesaje de solidaritate și scuze
Dincolo de reacțiile politice, declarațiile lui Rumen Radev au provocat și un val de mesaje din partea cetățenilor bulgari. Pe rețelele de socializare, sute de oameni au început să își exprime nemulțumirea față de poziția premierului și să le transmită românilor că nu împărtășesc afirmațiile acestuia. Mulți au ales să își ceară scuze, subliniind că România și Bulgaria sunt țări vecine care trebuie să se sprijine reciproc.
Mesajele au apărut după o postare în care declarațiile premierului bulgar au fost criticate public. Oameni care nu aveau nicio legătură cu autorul postării au început să lase comentarii în care și-au exprimat respectul față de România și dorința de a păstra relații bune între cele două popoare. Unele reacții au fost extrem de dure la adresa lui Radev, în timp ce altele s-au concentrat asupra prieteniei dintre români și bulgari.
Alți utilizatori au scris mesaje scurte, prin care și-au cerut scuze în numele lor și au transmis că nu doresc ca relațiile dintre cele două țări să fie afectate de declarațiile unui politician. Unii l-au acuzat pe Radev că are o atitudine prea apropiată de Moscova și au insistat că cetățenii bulgari nu trebuie judecați după poziția premierului. Mesajele au pus în prim-plan solidaritatea dintre cele două popoare, într-un moment în care securitatea la Marea Neagră provoacă îngrijorări de ambele părți ale Dunării.
Un partid bulgar avertizează că Rumen Radev afectează relațiile cu România
Controversa a ajuns și în atenția partidului de opoziție Democrați pentru o Bulgarie Puternică, ai cărui reprezentanți au condamnat public afirmațiile premierului. Formațiunea consideră că sugerarea unei responsabilități a României pentru atacurile asupra navelor comerciale afectează încrederea dintre două state care sunt parteneri strategici și aliați în NATO. Reprezentanții partidului au atras atenția că asemenea declarații pot afecta inclusiv reputația Bulgariei.
Partidul a cerut Guvernului de la Sofia să renunțe la insinuările politice și să se concentreze asupra unor măsuri concrete pentru protejarea navigației în Marea Neagră. În opinia reprezentanților formațiunii, România și Bulgaria au interese comune în domeniul securității, iar investigarea atacurilor trebuie realizată în coordonare cu partenerii europeni și cu aliații din NATO. Aceștia au subliniat că siguranța transportului maritim reprezintă o prioritate pentru ambele țări.
Rumen Radev susține că declarațiile sale au fost interpretate greșit
În urma reacțiilor provocate de acuzațiile premierului Bulgariei la adresa României, Rumen Radev a revenit cu explicații. Joi, 29 octombrie, acesta a susținut că relatările din presa românească ar putea avea la bază neînțelegeri sau erori de traducere. Premierul a insistat că Bulgaria nu a formulat acuzații categorice împotriva unui stat, deoarece autoritățile nu dispun încă de dovezi concludente privind originea dronelor.
Radev a explicat că intenția sa a fost să arate că simpla identificare publică a unui posibil agresor nu garantează oprirea atacurilor. Acesta a invocat din nou situația României, susținând că nave comerciale au fost lovite și după ce autoritățile române au indicat Rusia drept responsabilă. Premierul bulgar consideră că oprirea atacurilor din Marea Neagră depinde de încetarea războiului din Ucraina și de reluarea negocierilor de pace.
Atacurile din Marea Neagră continuă. Nave comerciale lovite în apropierea României și Bulgariei
Tensiunile au apărut pe fondul unei serii de atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în apropierea coastelor României și Bulgariei. Între 5 și 23 octombrie, opt nave au fost lovite sau implicate în incidente asociate atacurilor cu drone, potrivit informațiilor prezentate de autoritățile bulgare. Situația a provocat îngrijorări privind siguranța navigației civile și riscurile extinderii conflictului din Ucraina.
Un nou incident grav s-a produs miercuri, 28 octombrie, când nava comercială CONTSHIP JET, sub pavilion liberian, a fost lovită de trei drone maritime în zona economică exclusivă a Bulgariei. Vasul, care se îndrepta spre Constanța, s-a scufundat, însă toți cei 18 membri ai echipajului au fost salvați. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu certitudine cine se află în spatele atacurilor.
În paralel, România, Bulgaria și Turcia au intensificat discuțiile privind securitatea navigației în Marea Neagră. Cele trei state urmăresc îmbunătățirea schimbului de informații, a sistemelor de avertizare și a cooperării pentru protejarea navelor comerciale. Pe fondul acestor amenințări, reacțiile cetățenilor bulgari arată că disputa politică nu este împărtășită de toți cei care trăiesc la sud de Dunăre.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News