Val de scuze din Bulgaria pentru români, după declarațiile lui Rumen Radev. Este revoltă la Sofia

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 oct. 2026, 12:35

Val de indignare în Bulgaria, după ce premierul Rumen Radev a sugerat că România ar fi provocat noi atacuri asupra navelor din Marea Neagră prin acuzațiile lansate la adresa Rusiei. Declarațiile au stârnit reacții puternice în rândul politicienilor și al cetățenilor bulgari, iar sute de mesaje de solidaritate și scuze au fost adresate românilor. Mulți dintre cei care au reacționat au ținut să transmită că poziția premierului nu reprezintă întreaga populație a Bulgariei.

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