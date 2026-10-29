Un elicopter asociat misiunii EUFOR Althea s-a prăbușit în Bosnia: trei morți și 12 răniți

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 oct. 2026, 21:50

Trei persoane au murit, iar alte 12 au fost rănite după prăbușirea unui elicopter de tip CH-47F Chinook în apropierea satului Gorice, din districtul Brčko, în Bosnia și Herțegovina. Potrivit presei locale, aparatul de zbor ar fi fost implicat în misiunea EUFOR Althea. Pînă la ora transmiterii acestei știri, cauzele accidentului nu au fost stabilite.

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