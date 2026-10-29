Un elicopter asociat misiunii EUFOR Althea s-a prăbușit în Bosnia: trei morți și 12 răniți

Trei persoane au murit, iar alte 12 au fost rănite după prăbușirea unui elicopter de tip CH-47F Chinook în apropierea satului Gorice, din districtul Brčko, în Bosnia și Herțegovina. Potrivit presei locale, aparatul de zbor ar fi fost implicat în misiunea EUFOR Althea. Pînă la ora transmiterii acestei știri, cauzele accidentului nu au fost stabilite.
Elicopter prăbușit în apropiere de Brčko. Trei persoane au murit
Elicopterul de tip CH-47F Chinook a fost identificat de presa locală drept un aparat implicat în misiunea EUFOR Althea, desfășurată în Bosnia și Herțegovina. Potrivit publicației Klix.ba, accidentul s-a produs în apropierea satului Gorice, din districtul Brčko.
Primarul orașului Brčko, Siniša Milić, a confirmat informațiile pentru agenția italiană de presă ANSA și a declarat că trei persoane au murit, iar alte 12 au fost rănite. Toate persoanele rănite au fost transportate la un spital din Brčko, unde au primit îngrijiri medicale.
Potrivit sursei citate, personalul medical a fost pus în stare de alertă, iar echipele de intervenție au ajuns la locul accidentului. Elicopterul a fost descris ca fiind grav avariat.
Cauzele prăbușirii nu sunt cunoscute
Identitatea victimelor și circumstanțele în care s-a produs accidentul nu au fost făcute publice. Autoritățile urmează să ofere informații suplimentare după efectuarea verificărilor și publicarea rezultatelor anchetei.
Reprezentanții misiunii EUFOR au îndemnat populația să nu distribuie informații neverificate despre accident și să urmărească anunțurile oficiale.
Ce este misiunea EUFOR Althea?
Misiunea EUFOR Althea a fost lansată la 2 decembrie 2004, sub mandatul Organizației Națiunilor Unite, și a preluat atribuțiile misiunii SFOR, conduse anterior de NATO în Bosnia și Herțegovina.
Elicopterul CH-47F Chinook este un aparat de transport greu, utilizat pentru deplasarea personalului militar, a echipamentelor și a proviziilor. Datorită capacității sale de a transporta încărcături mari, este folosit în operațiuni militare naționale și internaționale.